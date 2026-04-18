تدابیر قضائی برای مدیریت پایدار منابع آب در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان ظهر شنبه در نشستی با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد، راهکارهای حقوقی جدیدی را برای مقابله با بحران آب و صیانت از منابع آبی اعلام کرد.
وی اظهار کرد: بهموقع پرداخت کردن حقوق کارکنان آبفا و تسویه بدهیهای قضائی از الزامات قانونی است که باید بدون هیچگونه تأخیری انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج بر لزوم بازنگری در قراردادهای شرکت آب و فاضلاب و تعدیل خسارات تأخیر تأدیه تأکید کرد و ادامه داد: این کار از هدررفت منابع و مشکلات مالی در پروژهها جلوگیری می کند.
وی یادآور شد: در راستای تأمین امنیت آبی، ساخت مخازن استاندارد و بهروزرسانی زیرساختها برای جلوگیری از تنش آبی در پیک مصرف، اولویت استراتژیک است.
موسویان از دستوراتی برای جلوگیری از هدررفت آب از طریق تعمیر فوری شکستگیها و برخورد قضائی با انشعابات غیرمجاز صادر کرد و افزود: هماهنگی دقیق با دیگر دستگاههای خدماترسان پیش از هرگونه حفاری برای حفظ سرمایههای عمومی و حقوق شهروندان الزامی است.
وی اضافه کرد: این تدابیر جدید بهعنوان گامی مؤثر در مدیریت منابع آبی و کاهش بحرانهای احتمالی، نشاندهنده رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضا است.
نظر شما