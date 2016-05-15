زندگی ۶۰۰میلیون جوان زیر سایه افراطی گری و تروریسم

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین مصفا در همایش «صلح، امنیت و جوانان» که با مشارکت وزارت ورزش و جوانان و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل و با حضور کاردار سفارت سوریه، نماینده سفارت فلسطین و معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، افزود: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در فرصت های مختلف و مناسبت های ملی و بین المللی فعالیت هایی را در زمینه گسترش صلح داشته اسات که این همایش یکی از مصادیق همین فعالیت ها است.

وی با بیان اینکه زمان سنجش صلح بین المللی براساس تعداد تانک ها و آرایش جنگی سپری شده است، ادامه داد: تصویب قطعنامه ۲۲۵۰ سازمان ملل در شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ در راستای صلح بین المللی و نقش جوانان در مقابله با افراط گرایی و تروریسم انجام شد.

رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ میلیون جوان در سراسر جهان در زیر سایه افراطی گری و تروریسم زندگی می کنند تاکید کرد: با نا امیدی از تغییر در شرایط موجود، برخی جوانان به افراطی گری داعشی روی آورده اند و هویت خود را در مقابله با ساختار موجود جستجو می کنند.

مصفا با تاکید بر لزوم رهبری جوانان در جوامع در جهت پاسداری از صلح بین المللی و جلوگیری از خصومت گفت: با وجود انتقادات به شورای امنیت و برخورد گزینشی آنها، اما توجه به جوانان در صلح جهانی قابل تقدیر و نیازمند حمایت است.

وی اظهار امیدواری کرد که جوانان در تحقق صلح بین المللی بتوانند مسیر خود را پیدا کنند.