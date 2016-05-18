به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم با اشاره به فرا رسیدن نیمه شعبان و سالروز میلاد امام عصر(عج) اظهار کرد: به همین مناسبت در پنج بقعه و مکان مقدس، مراسم احیای شب نیمه شعبان به همت اداره کل اوقاف استان قم برگزار خواهد شد.

وی افزود: در مسجد امام حسن عسکری(ع) در جوار آستان مقدس امامزاده ناصر(ع)، آستان امامزادگان شاه سید علی(ع) واقع در بلوار ۱۵ خرداد، شاه ابراهیم(ع) در خیابان شاه ابراهیم و ابراهیم و احمد(ع) واقع در بلوار شهید روحانی و نیز مصلی قم با همکاری اداره کل اوقاف، احیای شب نیمه شعبان با عنوان «استغاثه مهدوی» برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه سفره اطعام سحری برای حدود ۷ هزار نفر تدارک دیده شده است، گفت: در صورت استقبال بیشتر، این آمادگی وجود دارد که از همه شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی پذیرایی شود.

وی ادامه داد: مراسم احیای شب نیمه شعبان شامل برنامه‌های متنوعی همچون سخنرانی، قرائت دعای کمیل و مناجات شعبانیه، مداحی و مولودی‌خوانی و برپایی نماز جماعت خواهد بود ضمن اینکه در کنار این پنج مکان مقدس، خیمه‌هایی با غرفه‌های گوناگون از جمله «کودک و نوجوان» با موضوع مهدویت، پرسش و پاسخ، سوالات اعتقادی، مشاوره وقف و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی و ختم صلوات و قرآن با نیت تعجیل در فرج امام عصر(عج) برپا می‌شود.