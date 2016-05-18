وزش باد شدید طی ۳ روز آینده در قم/ رگبار پراکنده باران

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین وضعیت هواشناسی، سامانه بارشی در شمال غرب و غرب کشور سبب بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شده است.

وی گفت: طی سه روز آینده در نوار شمالی کشور بر میزان ناپایداری افزوده شده و ابرناکی، رگبار و رعد برق و وزش باد شدید موقتی به ویژه در بعد از ظهر در این مناطق پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی قم عنوان کرد: طی روزهای آینده با شدت گرفتن فعالیت ابرهای هم رفتی در مرکز کشور به ویژه در ساعات عصر بارش‌های رگباری همراه با وزش باد و در پاره‌ای نقاط رعد و برق رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: سرعت وزش باد طی روزهای جمعه تا شنبه در استان‌های تهران، قم، سمنان و شمال اصفهان شدید پیش بینی می‌شود که موجب افزایش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

قاضی بیان کرد: بر این اساس در استان قم طی امروز و فردا هوا کمی ابری، در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر، در اوایل شب همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک و در پاره‌ای نقاط همراه با رگبار پراکنده خواهد بود.

وی گفت: در روز جمعه هوای قم قسمتی ابری، در بعد از ظهر همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک و بارش رگبار باران است.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی قم عنوان کرد: حداقل دمای هوای امروز ۱۷ درجه و حداکثر ۳۷ درجه، حداقل دمای هوای پنجشنبه ۱۹ درجه و حداکثر ۳۸ درجه، حداقل دمای هوای جمعه ۲۰ درجه و حداکثر ۳۵ درجه خواهد بود.

وی اظهار کرد: کاهش دمای هوا از روز جمعه آغاز شده و تا اواسط هفته نیز ادامه می‌یابد.

قاضی ابراز کرد: پدیده شاخص سه روز آینده وزش باد، افزایش موقت ابر و احتمال رگبار پراکنده است.