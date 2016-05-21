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۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۴۴

عملیات اجرایی سد «تاج امیر» نورآباد پس از ۳ سال وقفه آغاز شد

عملیات اجرایی سد «تاج امیر» نورآباد پس از ۳ سال وقفه آغاز شد

نورآباد - عملیات اجرایی سد «تاج امیر» نورآباد پس از ۳ سال وقفه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی سد «تاج امیر» در نورآباد شامگاه شنبه با حضور سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، استاندار لرستان و جمعی از مسئولان استان و شهرستان آغاز شد.

کلنگ احداث سد «تاج امیر» در سال ۹۱ به زمین زده شد و پس از برخورداری از ۵ درصد پیشرفت فیزیکی تا کنون عملیات اجرایی آن به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده بود.

احداث این سد به منظور آبی شدن هزار و ۳۵۰ هکتار اراضی دیم دشت بزرگ خاکه در شهرستان دلفان و تامین آب شرب منطقه در دستور کار قرار گرفته بود.

عملیات اجرایی سد «تاج امیر» پس از توقف ۳ ساله امروز توسط قرارگاه خاتم الانبیاء دوباره آغاز به کار کرد تا امید برای بهره برداری از این سد افزایش یابد.

کد مطلب 3664642

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