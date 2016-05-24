توقیف اتوبوس باکالای قاچاق یک و نیم میلیاردی/ رد رشوه ۴۰ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ محمد نوربخش فرمانده انتظامی شهرستان چابهار گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رونق تولیدات داخلی ، ماموران انتظامی حین گشت زنی هدفمند و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو انواع کالای قاچاق شامل لاستیک، برنج، عدس، مواد غذایی، لوازم یدکی و یخچال و اسپیلت قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را کشف و دو متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار تصریح کرد: این متهمان حین انتقال خودرو به پارکینگ برای فرار از جرم به ماموران مبلغ ۴۰ میلیون تومان را به عنوان رشوه پیشنهاد کرده که ماموران وظیفه شناس پلیس ضمن امتناع از دریافت رشوه ،مراتب را صورتجلسه و خودرو را به پارکینگ منتقل کردند.

نوربخش در ادامه بیان داشت: ماموران انتظامی در چند عملیات دیگر ضمن توقیف ۱۰ دستگاه خودرو ،۱۱ متهم را دستگیر و ۶۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال انواع کالای قاچاق را کشف کردند.