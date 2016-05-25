شب هنر اسپانیا برپا می شود/ نمایش آثار بزرگان هنر قرن ۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر، شب هنر اسپانیا با حضور مقامات کشور ایران و سفارت اسپانیا ششم خردادماه در تالار آبی کاخ اختصاصی نیاوران برگزار می‌شود.

این برنامه مشترک فرهنگی - هنری در قالب نمایش آثار بزرگترین هنرمندان اسپانیایی قرن ۲۰ مانند «دالی»، «پیکاسو»، «چیلیدا خوآنتگی»، «خوان میرو» و «تاپیس» که آثارشان در کاخ‌ها و موزه‌های مجموعه فرهنگی - تاریخی نیاوران نگهداری می شود با تلفیقی از نوای موسیقی کلاسیک اسپانیایی با نوازندگی گیتار کلاسیک اسپانیایی توسط پدرام فلسفی و همچنین سخنرانی مقامات و هنرمندان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی اسپانیا برگزار می‌شود.

نمایشگاه آثار هنرمندان اسپانیایی از ۷ تا ۱۳ خرداد ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در تالار آبی کاخ اختصاصی نیاوران پذیرای علاقه‌مندان است.