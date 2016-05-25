۳۸ کیلوگرم تریاک از ۲ قاچاقچی مواد مخدر کشف شد

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر استان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی از فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر مطلع شدند.

وی بیان کرد: با بررسی و تحقیقات پلیس مشخص شد این قاچاقچی مقادیری تریاک از استان جنوبی کشور خریداری و در کامیون جاسازی و قصد انتقال آن به استان تهران را دارد.

سرهنگ امیری افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به منظور دستگیری این قاچاقچی با انجام هماهنگی های لازم با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد خودروی حامل مواد مخدر تریاک در ایست و بازرسی خاتم شناسایی و متوقف شد.

وی تصریح کرد: ماموران بلافاصله متهم و همدستش را دستگیر که در بازرسی از خودروی خاور ۳۸ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و خودرو توقیف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف ۸ کیلوگرم حشیش در قزوین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان نیز در ادامه از کشف هشت کیلو گرم حشیش در یک عملیات پلیسی خبر داد.

سرهنگ محسن قلی پور در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی از فعالیت فردی سابقه دار در امر فروش مواد مخدر مطلع شدند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با شناسایی خودروی قاچاقچی سابقه دار وهماهنگی با مقام قضایی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان البرز در یك عملیات تعقیب و مراقبت نامحسوس فرد مذكور را در جلوی منزل که قصد فروش مواد مخدر از نوع حشیش در شهرستان البرز را داشت دستگیر وخودرو را توقیف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرافزود: در بازرسی انجام شده از خودروی این قاچاقچی مقدار هشت كیلو گرم حشیش در هشت بسته یك كیلویی کشف شد.

سرهنگ قلی پور با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد بیان کرد: مبارزه با معضل مواد مخدر و اعتیاد عزم همگانی را می طلبد و از شهروندان درخواست داریم هرگونه اخبار و فعالیت سوداگران مرگ را جهت برخورد قانونی از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.