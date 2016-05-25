ایزوایکو آمادگی ساخت انواع کشتی ها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی بعدازظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران بیان داشت: پیش از این سکوهای نفتی و گازی در خارج از کشور ساخته می شد ولی امروز ساخت سکوهای دریایی برای حوزه گاز و نفت خام با حمایت وزارت نفت در شرکت های زیرمجموعه فراساحل بندرعباس در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ظرفیت ایزوایکو برای ساخت انواع کشتی ها با ظرفیت های بالا اظهارداشت: حضور متخصصان و افزایش دانش و توان علمی داخلی کشور ظرفیت ساخت انواع کشتی های بزرگ با استانداردهای جهانی در شرکت ایزوایکو ایجاد شده است.

معظمی خاطرنشان کرد: تا پیش از این کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت نفتکش ها برای تامین کشتی مورد نیاز اقدام به خرید کشتی، خارج از کشور می کردند. که به دلیل نوسانات بازار ارز و افزایش تحریم ها در برهه ای از زمان دچار مشکل شدند. اما در همین دوران تحریم ها شرکت ایزوایکو اقدام به افزایش توان علمی و تخصصی خود برای ساخت انواع شناورهای بزرگ و کوچک کرد.

وي تصريح كرد: ظرفيت فراهم شده در اين مجتمع فراتر از ميزانی است كه هم اكنون درحال فعاليت است. استفاده حداكثری از اين ظرفيت بلااستفاده می تواند در خدمت رشد توليد ملی قراربگيرد.

رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران خاطرنشان کرد: علاوه بر ارائه تسهيلات ارزان قيمت به سرمايه گذران برای ساخت شناورهای كوچک، در حال متقاعد كردن ذينفعان برای پذيرش سفارش ساخت داخلی هستيم كه توافقات خوبی را هم در اين زمينه با سازمان بنادر، كشتيرانی، شركت ملی نفتكش، شيلات و همچنين بخش خصوصی داشته ايم.

وی عنوان کرد: طی جلسات متعدد با شرکت نفتکش ها و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سعی شده تا سفارشات این دو شرکت بزرگ حوزه دریایی از این پس در داخل ساخته و آماده تحویل شود.

معظمی افزود: مذاکرات اولیه برای انجام سرمایه گذاری یکی از کشورهای همسایه در مجموعه ایزوایکو صورت پذیرفته است و تا پایان سال این قرارداد نهایی خواهد شد.