به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ماجدی اردکانی ظهر امروز در نشست شورای فنی استان اظهار داشت: از سال گذشته نظارت ها بر تولیدات حوزه ساختمان به ویژه مصالح ساختمانی جدی تر شده است.

وی ادامه داد: با تولیدکنندگانی که در این زمینه رعایت استانداردهای لازم را نداشته باشند برخورد جدی صورت خواهد گرفت و در صورت لزوم پروانه ان ها نیز ابطال خواهد شد.

ماجدی اردکانی با اشاره به انجام ۸۵۳ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولید مصالح ساختمانی بیان داشت: در این موارد بازرسی شده، تعداد ۶۷ پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی با اشاره به ابطال برخی پروانه ها در روند بازرسی و ازمایشات ادامه داد: همچنین ۱۶ واحد نیز به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم به ابطال پروانه ختم شده که هفت فقره از این پروانه ها در زمینه تولید آجر رسی، سفال و تیغه بوده است.

ماجدی اردکانی رعایت استاندارد به عنوان حداقل سطح کیفیت را به نشانه تولید موفق دانست و گفت: در این مدت همچنین ۱۳ مورد از واحدهای تولیدی موفق به اخذ پروانه جدید مطابق با استانداردها شدند ضمن اینکه پروانه ۱۶۰ واحد تمدید شده است.

وی کمترین میزان تخلفات صورت گرفته در زمینه تولید مصالح ساختمانی را در حوزه تاسیسات برقی برشمرد و گفت: تولیدکنندگان داخل استان در این زمینه استانداردهای لازم را رعایت می‌کنند اما کالاهایی در این زمینه به استان وارد شده که غیر استاندارد است.