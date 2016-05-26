  1. استانها
  2. گلستان
۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۹

مدیرکل غله گلستان:

۹۲۰۰ تن کلزا از کشاورزان گلستانی خریداری شد

۹۲۰۰ تن کلزا از کشاورزان گلستانی خریداری شد

گرگان- مدیر کل شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان گفت: ۹۲۰۰ تن کلزا از کشاورزان گلستانی خریداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان، حمیدرضا علی محمدی، اظهار کرد: خرید کلزا در استان گلستان به ۹۲۰۰ تن رسیده است و همچنان  خرید در سطح استان ادامه دارد.

وی از آمادگی کامل مراکز خرید برای تحویل گندم از کشاورزان خبر داد و بیان کرد: تعداد مراکز در سطح استان در حال حاضر حدود ۱۰۰ مرکز است که این مراکز تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی  و بستر مناسب ذخیره سازی در سطح  استان، پیش بینی خرید گندم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن خواهد بود.

کد مطلب 3668973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها