۹۲۰۰ تن کلزا از کشاورزان گلستانی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان، حمیدرضا علی محمدی، اظهار کرد: خرید کلزا در استان گلستان به ۹۲۰۰ تن رسیده است و همچنان خرید در سطح استان ادامه دارد.

وی از آمادگی کامل مراکز خرید برای تحویل گندم از کشاورزان خبر داد و بیان کرد: تعداد مراکز در سطح استان در حال حاضر حدود ۱۰۰ مرکز است که این مراکز تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و بستر مناسب ذخیره سازی در سطح استان، پیش بینی خرید گندم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن خواهد بود.