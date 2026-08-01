به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از درمانگاه شهید علی هاشمی مستقر در مرز چذابه با قدردانی از اقدامات بهداشتی و درمانی در مرزهای خوزستان اظهار کرد: با بهرهگیری از زیرساختهای ایجاد شده در دو سال گذشته، امکان ارائه خدمات با کیفیت در نقطه صفر مرزی مهیا شده است.
وی با بیان اینکه تیمهای درمانی از نخستین روزهای سفر در مراکز درمانی مستقر در مسیر مرز چذابه و پایگاههای بینراهی حضور فعال دارند، افزود: در حوزه بهداشت نظارت دقیق و جدی بر مواکب در زمینههای طبخ و توزیع غذا و همچنین کنترل کیفیت آب آشامیدنی انجام میشود و با توجه به اهمیت سلامت زائران در این موارد هیچگونه اغماضی صورت نمیگیرد و پیگیریها با دقت تمام در جریان است.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به بخش خدمات درمانی تصریح کرد: در سال جاری امکانات بسیار خوبی نسبت به سال گذشته فراهم شده است و با ایجاد بخشهای آزمایشگاه و رادیولوژی در مراکز مستقر تلاش بر این است که تا حد امکان نیازهای تشخیصی زائران در همان محل برطرف شود و با کاهش نیاز به انتقال و اعزام بیمار درمان افراد در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
میعادفر همچنین با اشاره به تجهیز داروخانهها به تمامی داروهای مورد نیاز از وجود هماهنگی بسیار خوب میانبخشی و درونبخشی در این مسیر خبر داد و تأکید کرد: تمامی سازمانهای دارای امکانات بهداشتی از جمله نیروهای مسلح و سازمان تأمین اجتماعی همگی تحت لوای کمیته بهداشت و درمان و با فرماندهی دانشگاه علوم پزشکی خدمات خود را در راستای یک هدف واحد ارائه میدهند.
وی در پایان با ابراز امیدواری برای ادامه روند باکیفیت خدمات در روزهای باقیمانده از زائران خواست با رعایت نکات ایمنی و توصیههای بهداشتی اعلامشده توسط کادر درمان سلامت خود را در طول سفر حفظ کنند.
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