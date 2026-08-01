به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، دست‌ کم ۱۱ نفر امروز شنبه بر اثر وقوع انفجار یک کامیون بمب‌ گذاری‌ شده کنار یک ایستگاه پلیس در شهر کوکوتا (Cucuta) نزدیک مرز کلمبیا و ونزوئلا، زخمی شدند.

این انفجار ۶ روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف آبلاردو د لا اسپریا، رئیس‌جمهور منتخب کلمبیا رخ داد.

خبرگزاری فرانسه به تقل از مقام‌ های محلی این کشور اعلام کرد که در این حمله ۸ مامور پلیس و ۳ غیرنظامی زخمی شدند.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

این انفجار در حالی رخ داد که کلمبیا در آستانه برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب با تشدید خشونت‌ های مسلحانه و حملات گروه‌ های چریکی و قاچاقچیان مواد مخدر روبه‌رو است.