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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

مسقف‌سازی و بهسازی گلزار شهدای مارالان در آستانه اجرا است

مسقف‌سازی و بهسازی گلزار شهدای مارالان در آستانه اجرا است

تبریز- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌ شرقی از آغاز قریب‌الوقوع عملیات مسقف‌سازی و بهسازی گلزار شهدای مارالان تبریز پس از تصویب طرح ساماندهی این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سلمانی، روز شنبه در جریان بازدید خبرنگاران از گلزار شهدای آرامستان بقائیه محله مارالان تبریز، اظهار کرد: این آرامستان محل دفن ۳۶۹ شهید است که حدود ۳۰۰ نفر از آنان در قطعه اصلی گلزار شهدا و مابقی در دیگر قطعات آرامستان به خاک سپرده شده‌اند.

وی با بیان اینکه در قطعه اصلی این آرامستان حدود ۸۵۰ مزار وجود دارد، افزود: از این تعداد، ۳۰۰ مزار متعلق به شهدا و ۵۵۰ مزار مربوط به اموات عادی است؛ به عبارتی حدود ۴۰ درصد این قطعه را مزار شهدا و ۶۰ درصد آن را قبور شهروندان عادی تشکیل می‌دهد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌ شرقی با اشاره به آغاز مطالعات ساماندهی این گلزار از سال ۱۴۰۳، گفت: طی این مدت جلسات متعددی با شهرداری تبریز، سازمان عمران و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار و در نهایت طرح نهایی ساماندهی به تصویب رسید تا عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز شود.

سلمانی مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای این پروژه را جلب رضایت خانواده‌های اموات عادی دانست و افزود: برای اجرای طرح باید رضایت حدود ۵۵۰ خانواده‌ای که بستگان آنان در این قطعه دفن شده‌اند، اخذ شود و بدون همراهی آنان امکان اجرای پروژه وجود ندارد.

وی تأکید کرد: ساماندهی گلزار بر اساس دستورالعمل‌های بنیاد شهید و با حفظ تمامی قبور انجام خواهد شد و مسقف‌سازی، بهسازی معابر و ارتقای وضعیت بصری مجموعه از مهم‌ترین بخش‌های این طرح به شمار می‌رود.

اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح

شهردار منطقه ۳ تبریز نیز با اشاره به همکاری بنیاد شهید، شهرداری و هیأت امنای آرامستان بقائیه در اجرای این پروژه، گفت: برای ساماندهی گلزار شهدای مارالان ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال جاری شهرداری منطقه پیش‌بینی شده و نقشه‌های اجرایی نیز آماده است.

آرمان امین‌بخش افزود: هدف از اجرای این پروژه تنها مسقف‌سازی گلزار شهدا نیست، بلکه تلاش شده طرحی متناسب با شأن شهدا و خانواده‌های آنان اجرا شود؛ از این‌رو احداث حسینیه برای برگزاری آیین‌های مذهبی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط خاص گلزار شهدای مارالان اظهار کرد: قرار گرفتن قبور اموات عادی در میان مزار شهدا، اجرای پروژه را با حساسیت بیشتری همراه کرده و لازم است این طرح با همراهی اهالی منطقه و خانواده‌ها به اجرا برسد.

شهردار منطقه ۳ تبریز همچنین از وجود ۱۹۸ اصله درخت در این مجموعه خبر داد و گفت: درختانی که امکان جابه‌جایی داشته باشند به محل دیگری منتقل خواهند شد و در مواردی که انتقال آن‌ها امکان‌پذیر نباشد، همسطح زمین قطع می‌شوند.

کد مطلب 6905520

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