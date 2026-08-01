به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر سلمانی، روز شنبه در جریان بازدید خبرنگاران از گلزار شهدای آرامستان بقائیه محله مارالان تبریز، اظهار کرد: این آرامستان محل دفن ۳۶۹ شهید است که حدود ۳۰۰ نفر از آنان در قطعه اصلی گلزار شهدا و مابقی در دیگر قطعات آرامستان به خاک سپرده شدهاند.
وی با بیان اینکه در قطعه اصلی این آرامستان حدود ۸۵۰ مزار وجود دارد، افزود: از این تعداد، ۳۰۰ مزار متعلق به شهدا و ۵۵۰ مزار مربوط به اموات عادی است؛ به عبارتی حدود ۴۰ درصد این قطعه را مزار شهدا و ۶۰ درصد آن را قبور شهروندان عادی تشکیل میدهد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی با اشاره به آغاز مطالعات ساماندهی این گلزار از سال ۱۴۰۳، گفت: طی این مدت جلسات متعددی با شهرداری تبریز، سازمان عمران و سایر دستگاههای مرتبط برگزار و در نهایت طرح نهایی ساماندهی به تصویب رسید تا عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز شود.
سلمانی مهمترین پیشنیاز اجرای این پروژه را جلب رضایت خانوادههای اموات عادی دانست و افزود: برای اجرای طرح باید رضایت حدود ۵۵۰ خانوادهای که بستگان آنان در این قطعه دفن شدهاند، اخذ شود و بدون همراهی آنان امکان اجرای پروژه وجود ندارد.
وی تأکید کرد: ساماندهی گلزار بر اساس دستورالعملهای بنیاد شهید و با حفظ تمامی قبور انجام خواهد شد و مسقفسازی، بهسازی معابر و ارتقای وضعیت بصری مجموعه از مهمترین بخشهای این طرح به شمار میرود.
اختصاص ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح
شهردار منطقه ۳ تبریز نیز با اشاره به همکاری بنیاد شهید، شهرداری و هیأت امنای آرامستان بقائیه در اجرای این پروژه، گفت: برای ساماندهی گلزار شهدای مارالان ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال جاری شهرداری منطقه پیشبینی شده و نقشههای اجرایی نیز آماده است.
آرمان امینبخش افزود: هدف از اجرای این پروژه تنها مسقفسازی گلزار شهدا نیست، بلکه تلاش شده طرحی متناسب با شأن شهدا و خانوادههای آنان اجرا شود؛ از اینرو احداث حسینیه برای برگزاری آیینهای مذهبی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط خاص گلزار شهدای مارالان اظهار کرد: قرار گرفتن قبور اموات عادی در میان مزار شهدا، اجرای پروژه را با حساسیت بیشتری همراه کرده و لازم است این طرح با همراهی اهالی منطقه و خانوادهها به اجرا برسد.
شهردار منطقه ۳ تبریز همچنین از وجود ۱۹۸ اصله درخت در این مجموعه خبر داد و گفت: درختانی که امکان جابهجایی داشته باشند به محل دیگری منتقل خواهند شد و در مواردی که انتقال آنها امکانپذیر نباشد، همسطح زمین قطع میشوند.
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