به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزير دفاع در مراسم تودیع و معارفه رئيس بازرسي و معاوت هماهنگ‌كننده وزارت دفاع ‌با بیان اینکه تمام فکر و ذکر مسئولان باید خدمتگزاری به مردم باشد، اظهار داشت: وقتی این خدمت دشوار می‌شود که انسان فقط با یاد و رضایت خداوند قدم در عرصه خدمتگزاری بر می دارد.

سردار دهقان با بیان اینکه جبهه کفر خود را همواره حق می‌داند، تصریح کرد: دشمنان و استکبار جهانی دین الهی را نافی منافع خود می‌دانند و وقتی ما‌ را قبول خواهند كرد ‌ که به طور كامل از آنها تبعیت کنیم. ‌

وزیر دفاع با بیان اینکه خداوند در قرآن می‌فرمایند کفار و منافقان با مسلمین همیشه در جنگ خواهند بود تا آنان دست از دین خود بردارند، خاطرنشان کرد: خداوند در ادامه در قرآن تاکید مجدد می‌کند با کفار بجگنید و از دین خود دفاع کنید تا بر آنان پیروز شوید.

وی در همین راستا تاکید کرد: بنابراین جامعه اسلامی باید هیمنه، اقتدار، شجاعت و صلابت خود را به رخ دشمن بکشد تا آنان نتوانند به خواسته‌هایشان برسند.

سردار دهقان زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه توانمندی‌ها در تمام زمینه‌ها به‌ویژه حوزه دفاعی و اقتدار ملی را از عوامل قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و اضافه کرد: ملت ایران اسلامی طی ۳۶ سال گذشته نشان داده‌اند در مسیر آرمان‌های انقلاب حرکت می‌کنند و با رهبری‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاکنون عقب‌نشینی دشمن را به همراه داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دشمن همواره در صحنه حاضر و تمام برنامه‌ها و حرکت‌های جمهوری اسلامی ایران را رصد می‌کند، گفت: دشمنان مدام بر روی نقاط قوت و ضعف ما برنامه‌ریزی می‌کنند تا بتوانند از کوچک‌ترین رخنه‌ای، هدف پلید خود را اجرایی و به مراکز مهم و تصمیم ساز جمهوری اسلامی ایران نفوذ کنند.

وزیر دفاع با هشدار به اینکه دشمنان به‌ویژه آمریکا و عوامل و ازنابش دنبال این هستند تا به کشور نفوذ و عوامل قدرت ساز جمهوری اسلامی ایران را نابود کنند، گفت: اما جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن مقام معظم رهبری با هوشیاری طی ۳۶ سال گذشته نگذاشته دشمنان به پیروزی برسند که نمونه بارز آن ایستادگی ملت ایران در برابر ابرقدرت‌ها در ۸ سال جنگ تحمیلی است.

وی با بیان اینکه آمریکا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران روی چند نقطه اساسی متمرکز شده است، تصریح کرد: امروز آمریکا اقتصاد ملی ایران را مورد هدف قرار داده‌اند تا با تضعيف آن نتوانیم به اقتدار ملي و دفاعی دست یابیم.

وی با بیان اینکه ملتی می‌تواند در بعد دفاعی باصلابت وارد شود که دارای اقتصادی قوی با قابلیت تأمین تمام نیازمندی‌های ملت باشد، خاطرنشان کرد: امروز جنگ اقتصادی بسیار مهم است چرا که دشمنان با اعمال تحریم‌های ظالمانه، ممانعت از ورود فناوری، جلوگیری از برقراری ارتباط ایران با سایر کشورها و... و. نمی‌خواهند ایران اسلامی به اقتصادی توانمند دست یابد.

سردار دهقان راه انداختن جنگ روانی با ترویج اسلام‌هراسی، ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی را از دیگر برنامه‌های دشمنان علیه ایران اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: امروز تمام کشورهای استکباری به سرکردگی عربستان و آمریکا برای تأمین امنیت اسرائیل جنگ مذهبی را در منطقه به راه انداخته‌اند و متأسفانه یک سری از کشورهای نادان و وابسته منطقه با تأمین تجهیزات تروریست‌ها، از آنان حمایت می‌کنند.

وزیر دفاع از فضای مجازی به‌عنوان ابزار دیگر دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفت: دشمنان از این فضا برای سست کردن اعتقاد مردم، القای یاس و نامیدی در بین مردم، گرفتن اعتماد، شوق و امید از جوانان و ترویج فحشا هستند تا بتوانند عزم و اراده را از ملت ایران بگیرند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در مسیر انقلاب تاکنون ثابت‌قدم و استوار بوده‌اند و هیچ کس نتوانسته جلوی عزم و اراده آنان را بگیرد، گفت: اما نظام سلطه و به‌ویژه امریکا در تلاش است تا چهره نورانی نظام اسلامی و مسئولان را مخدوش و به مراکز تصمیم ساز و مهم جمهوری اسلامی ایران نفوذ کنند تا مسیر ملت ایران را تغییر دهند.

سردار دهقان قطب‌بندی و قطب سازی را از دیگر تلاش‌های دشمنان برای نفوذ به کشور دانست و افزود: اگر می‌خواهیم انقلاب اسلامی ایران همچون ۳۶ سال گذشته استوار و پایدار بماند باید با بصیرت اقدامات پلید دشمن را تشخیص و در برابر آن موضع تهاجمی بگیریم و به دنیا بگوییم که علت تمام مشکلات بشری و جنگ‌های منطقه و کشتار مردم مظلوم و مسلمان کسانی هستند که ژست حمایت از حقوق بشر به خود گرفته‌اند.

وی در بخش ديگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز با تمام قدرت در مسیر خدمتگزاری و تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح قرار گرفته است، گفت: امروز بحمدالله با تلاش و كوشش شبانه‌روزی متخصصين متعهد صنعت دفاعي با نیروهای مسلح در یک فضای تعاملی، تفاهمی و همکاری در حال حرکت و تقويت بنيه دفاعي هستیم.

در پایان این مراسم از زحمات و تلاش صادقانه امیرسرتیپ دکتر نصراله عزتی معاون پیشین هماهنگ کننده وزارت دفاع به پاس بیش از سه دهه تلاش درنیروهای مسلح بویژه ۸ سال دفاع مقدس و عرصه صنعت دفاعی تقدیر به عمل آمد و سردار سرتیپ پاسدار علیرضا تمیزی به عنوان معاون جدید هماهنگ کننده وزارت دفاع منصوب شد.