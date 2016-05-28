به گزارش خبرنگار مهر، بابک احمدی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به به برنامه‌ریزی راه‌آهن برای توسعه ناوگان ریلی کشور با محوریت تولید داخل، گفت: متاسفانه پس از سیاست‌های خصوصی‌سازی ناوگان، سیستم بانکی سیاست انقباضی در قبال حمل و نقل ریلی در پیش گرفت و تسهیلاتی را به این بخش تزریق نکرد.

وی با بیان اینکه مشکلات واگن سازی ها تا حدود ۳ سال پیش ادامه داشت، افزود: از ۳ سال پیش به موضوعات افزایش تقاضا برای ساخت واگن و حمایت سیستم بانکی از راه‌آهن پرداختیم.

معاون امور ناوگان شرکت راه‌آهن با اعلام اینکه تا سال ۱۴۰۰ باید سهم حمل و نقل ریلی از ۲۴.۶ میلیارد تن کیلومتر فعلی به ۹۲ میلیارد تن کیلومتر افزایش یابد، اظهار داشت: برای تحقق این هدف به افزایش ناوگان لازم داریم و در این راستا باید ۲۸ هزار دستگاه واگن باری در شبکه ریلی کشور فعال شود.

احمدی با بیان اینکه برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز در توسعه ریلی کشور، ۳۵.۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است که از این رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان بر عهده بخش خصوصی است و ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان برعهده راه‌آهن قرار داده شده است، گفت: در این راستا تامین لکوموتیو باری و واگن‌های باری و مسافری بر عهده بخش خصوصی و تامین لکوموتیو مانوری، لکوموتیو مسافری، قطار سریع‌السیر، قطار حومه‌ای و سازمان امداد و نجات سنگین و سبک بر عهده راه‌آهن خواهد بود البته راه‌آهن منع قانونی خرید واگن ندارد.

وی ادامه داد: باید سرمایه‌گذاری در راه‌آهن برای شرکت‌های خصوصی اقتصادی باشد و به همین منظور تامین بازده داخلی ۳۰ درصدی در دوره ۷ تا ۱۰ سال، کاهش هزینه‌های دوره بهره برداری، کاهش ریسک و افزایش درآمد دوران بهره‌برداری را مد نظر قرار داده‌ایم.

معاون امور ناوگان شرکت راه‌آهن با اعلام اینکه برای اقتصادی کردن فعالیت‌های ریلی بخش خصوصی، کاهش تعرفه، هزینه سرمایه‌گذاری، قرارداد مشارکتی و وجوه اداره شده جهت تسهیلات کم بهره از ابزارهای مورد استفاده راه‌آهن بود، افزود: محل درآمد شرکت راه‌آهن از محل تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی است، در سال ۹۲ این رقم از ۵۷ درصد درآمد بخش ریلی بار به ۳۶ درصد کاهش یافت و در سال ۹۳ تعرفه حق دسترسی به عنوان سهم راه‌آهن به ۲۸ درصد رسید و از اول تیرماه امسال به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

احمدی با اعلام اینکه در حالی که نرخ‌های حمل افزایش نیافته است و این مشوقی برای صاحبان کالا در انتخاب سیستم حمل و نقل ریلی خواهد بود، گفت: تلاش کردیم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه ریلی را تضمین کنیم، در این راستا سیر روزانه ۱۲۰۰ کیلومتر برای لکوموتیوهای بخش خصوصی را تضمین کردیم و اگر این هدف محقق نشد، غرامت می‌دهیم.

وی با بیان اینکه تضمین سیر روزانه ۱۲۰۰ کیلومتر برای ۹۰ درصد سالن‌های مسافری بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید و تضمین سیر روزانه ۱۲۰۰ کیلومتر برای ۹۰ درصد قطارهای خودکشش فعال بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری جدید از دیگر مصادیق است، افزود: همچنین تضمین ریسک نوسانات نرخ ارز مازاد بر ۱۰ درصد سالانه براساس ماده ۶۷ قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دیگر تضامین بود.

معاون امور ناوگان شرکت راه‌آهن با اشاره به بند (ق) تبصره بودجه که به ماده ۱۲ تغییر نام یافته است، اظهار داشت: علت اینکه درآمدی از این محل هنوز عاید شرکت‌های ریلی نشده است، به دلیل کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی بود که پیش‌بینی می‌شود، از یکسال آینده این هدف محقق شود.

احمدی با اشاره به خصوصی‌سازی لکوموتیوهای سرد (غیرفعال)، گفت: خریداران بخش خصوصی از لکوموتیوهای سرد استقبال نمی‌کردند، در این راستا در روشی جدید اعلام کردیم که لوکوموتیوهای سرد را رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم تا آن را فعال کنند.

وی با بیان اینکه ضمن آنکه ۷ تا ۱۰ سال تضمین خرید خدمت آنها می‌دهیم و در انتهای ۱۰ سال در صورت عمل به تعهدات مالکیت لوکوموتیو به شرکت‌ها انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر واگذاری ۱۰ دستگاه لکوموتیو سرد رومانیایی از این محل آغاز شد، ضمن آنکه ۵۰ دستگاه لکوموتیو آلستوم نیز به این روش به مناقصه می‌رود.

معاون امور ناوگان شرکت راه‌آهن با اعلام اینکه نبود منابع مالی بزرگترین حلقه مفقوده توسعه حمل و نقل ریلی است، در پاسخ به مهر، ادامه داد: سیستم بانکی به توسعه ناوگان ریلی روی خوش نشان نمی‌دهد، در این راستا باید شرکت‌های لیزینگ تخصصی در کشور تبدیل شود.

احمدی با بیان اینکه ما هنوز لیزینگ هواپیما، قطار و کشتی در کشور نداریم، زیرا مشتری اندک و حجم و دوره سرمایه‌گذاری سنگین است، گفت: در حالی که در همه دنیا توسعه ناوگان براساس لیزینگ تخصصی انجام می‌شود.

معاون امور ناوگان شرکت راه‌آهن با بیان اینکه توافقاتی با صندوق ضمانت صادرات روسیه انجام دادیم، گفت: این توافق برای تامین مالی ساخت ۵ هزار دستگاه واگن در داخل است و این واگن‌ها توسط ۳ واگن‌ساز داخلی شامل واگن‌سازی پارس، واگن‌سازی کوثر و فولاد درخشان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه فاینانس ضمانت معتبر دولتی می‌خواهد و از سویی دولت هم نمی‌تواند بخش خصوصی را ضمانت کند، اظهار داشت: در این راستا طی توافق با شرکت‌های بهره‌بردار و صندوق ضمانت صادرات روسیه تامین مالی برای ساخت واگن در داخل انجام شد و راه‌آهن ضمانت تسهیلات را انجام داد، بدین نحو که از شرکت‌های بهره‌بردار تعهد گرفتیم که در صورت عدم پرداخت اقساط، واگن‌ها به نفع راه‌آهن مصادره می‌شود و از محل درآمد بهره‌برداری آن، اقساط پرداخت می‌شود.

احمدی بیان کرد: منفعت این تسهیلات برای صندوق ضمانت صادرات روسیه این است که در تولید ۴ هزار دستگاه واگن از این قرارداد ادواتی نظیر بوژی و یا سیستم ترمز توسط آنها تأمین می‌شود که قرارداد در واقع به صورت TLV خواهد بود، اما در ۱۰۰۰ دستگاه واگن دیگر باید کل واگن‌ها به طور کامل در داخل تولید شوند.

معاون امور ناوگان راه‌آهن افزود: مدت زمان اجرای این پروژه ۳ سال در نظر گرفته شد و تلاش کردیم بین ۳ واگن‌ساز تقسیم کار انجام شود، تا به رقابت مضره نیانجامد. احمدی افزود: همچنین به تازگی ۲ مناقصه ۲۵۰ دستگاه واگن مسافری (۵۰۰ دستگاه) طبق همین روش تأمین مالی در حال برگزاری است که امیدواریم به نتیجه بیانجامد.

معاون امور ناوگان راه‌آهن گفت: از ۳ سال پیش تاکنون مجوز ورود واگن دست دوم خارجی صادر نشده است و مجوزهایی ورود واگن همه مربوط به دولت قبل است که البته اجرای این پروژه زیان چندانی ندارد، ضمن آنکه شرکت‌ها ملزم هستند، در کنار خرید واگن دسته دوم خارجی، حتماً در قبال هر واگن، یک واگن نو هم وارد ناوگان کنند ضمن آنکه هر شرکتی که بخواهد واگن دست دوم خارجی وارد کند باید واگن‌ها کمتر از ۲۵ سال سن داشته باشند و حتماً بازسازی آنها در داخل انجام شود ضمن آنکه در ازای آن نیز واگن نو نیز وارد ناوگان کنند.

معاون امور ناوگان راه‌آهن افزود: در حال حاضر ۴ شرکت ریلی مسافری (ریل ترابر صبا)، (ریل پرداز نوآفرین)، (ریل سیر کوثر) و (شرکت جوپار) قرارداد ورود واگن‌های دسته دوم دارند که از این ۴ شرکت ۳ شرکت با واگن‌سازهای داخلی هم قرارداد ساخت واگن نو منعقد کردند بنابراین ۳ شرکت اجازه سیر واگن‌های دسته دوم خود را گرفته اند و فققط شرکت جوپار چون هنوز با واگن‌ساز داخلی قرارداد نبسته است اجازه سیر واگن دست دوم ندارد.

معاون امور ناوگان راه‌آهن بیان کرد: قبلاً بازسازی واگن‌های وارداتی سنتی و زیرپله‌ای بود اما امروز همه در قالب طراحی نوین اجرا می‌شود و به هیچ عنوان اجازه بازسازی زیرپله‌ای نمی‌دهیم.

احمدی گفت: متوسط سن ناوگان واگن‌های مسافری امروز ۳۰ سال است اما ما مجوز ورود واگن‌های دست دوم مسافری با عمر بیش از ۲۵ سال را نمی‌دهیم، از سوی دیگر واگن‌های بالای ۵۵ سال که شامل ۱۵۰ دستگاه بودند از ناوگان خارج شدند.

وی بیان کرد: از اول آذرماه ۹۴ همه واگن‌های با عمر ۵۵ سال به بالا از ناوگان خارج شدند، از اول آذرماه امسال همه واگن‌های با عمر بالای ۴۵ سال متوقف می‌شوند مگر آنکه بازسازی کامل شوند و در صورت بازسازی فقط ۱۰ سال اجازه تردد دارند.

معاون امور ناوگان شرکت راه‌آهن با بیان اینکه از اول آذرماه ۹۶ همه واگن‌های بالای ۳۰ سال باید بازسازی شوند و البته در صورت بازسازی تا ۴۵ سالگی امکان سیر دارند و در صورت انجام بازسازی سطح ۲ تا ۵۵ سالگی امکان سیر خواهند داشت، گفت: شرکت رجاء از ۲ سال پیش مطرح کرد که قصد دارد از شرکتی خارجی واگن دست دوم بخرد اما فعلاً هیچ مستنداتی مبنی بر اینکه رجاء واگن خارجی دست دوم وارد کرده است، نداریم.

احمدی با اعلام اینکه در ایران امروز ۷ شرکت واگن‌ساز وجود دارد در حالیکه در هیچ جای دنیا هیچ کشوری ۷ شرکت واگن‌ساز ندارد و در کل حدود ۱۰ واگن‌ساز بزرگ در دنیا داریم، گفت: باید شرکت‌های واگن‌ساز داخلی تجمیع شده و شرکتی قوی تشکیل شود، تا از ظرفیت‌های آنها بهتر استفاده شود.