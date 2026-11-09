حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی اظهار کرد: پروژه احداث پل بتنی و دیوار سنگی ساحلی در روستای کولیم از توابع شهرستان مهدیشهر با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی افزود: پل بتنی این روستا به طول هفت متر و عرض ۶ متر احداث شده و با هدف ایجاد دسترسی مناسب و تسهیل تردد ساکنان در دو سوی رودخانه به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به اجرای دیوار سنگی ساحلی به طول ۳۰ متر بیان کرد: این پروژه با هدف تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، افزایش ایمنی و بهبود شرایط محیطی روستا اجرا شده است.

همتی با اشاره به اقدامات عمرانی سال‌های گذشته در کولیم یادآور شد: اجرای سنگفرش، احداث دیوار ساحلی، ساخت پل و جداره سازی از جمله طرح‌هایی است که پیش از این در این روستا انجام شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای مجموع این طرح‌ها در سال‌های گذشته را ۳۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال اعلام کرد.

همتی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها با هدف تقویت زیرساخت‌ها، افزایش ایمنی مسیرهای دسترسی، بهبود سیمای روستا و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دنبال می‌شود.