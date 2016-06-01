کار هلال احمر ارزش انسان ها را بالا می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام ارتحال امام خمینی (ره) مدیران، کارکنان و ۵۰۰ نفر از اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با حضور در حسینیه جماران و دیدار با یادگار امام (ره)، با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی با تأکید بر ضرورت خارج شدن انسان از افق فردی، یکی از آفات این دوره را شخص محوری و کم شدن ایثار و فداکاری دانست.

وی افزود: برای اینکه بدانیم یک انسان چقدر بزرگ است باید ببینیم او چه مقدار بر جامعه تأثیر گذاشته و محدوده و بازه زمانی این تأثیر چقدر است.

یادگار امام (ره) با بیان اینکه پیامبر (ص)، کامل ترین انسان ها بر روی زمین است، ادامه داد: بی تردید می توان گفت که پیامبر اسلام (ص) بزرگترین شخصیت تأثیرگذار تاریخ است که در طول هزار و ۴۰۰ سال، کل دنیا را تحت تأثیر عمیق خود قرار داده است و تمدن های زیادی از دل این تفکر به وجود آمده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی امام خمینی(ره) را یکی از انسان های بزرگ عنوان کرد و گفت: میزان گرایش به معنویت و بازگشت معنویت به عرصه حیات اجتماعی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حتی در میان مسیحیان، هندوها و کسانی که با ما هم دین نیستند قابل مقایسه نیست.

یادگار امام با تأکید بر متفاوت بودن بزرگی انسان ها، اظهار داشت: یکی از عوامل «بزرگی» این است که انسان ها سعی کنند از افق فردی خارج شوند. یکی از آفات دوره ما و تفاوت آغازین روزهای انقلاب اسلامی با دوران ما شخص محوری و کم شدن ایثار و فداکاری است. در هر جایی روح همدلی، ایثار، با هم بودن، کار جمعی و توجه به منافع مردم و جامعه کمرنگ شود فردگرایی زیاد می شود.

وی وظیفه هلال احمر را کار برای خدا و احساس مسئولیت نسبت به همنوع دانست و افزود: اینکه انسان از پوسته خودش بیرون می آید و به جایی می رسد که ممکن است خود را فدا کند اوج ایثار است، به عنوان مثال در جنگ تحمیلی آدم ها از جان خودشان برای دفاع از چیزی که فراتر از شخص بود می گذشتند، البته ممکن است کسانی به آن مرحله نرسند و فقط پول، آبرو و یا حتی وقت خود را بگذارند که در این میان، وقت گذاشتن حداقل کاری است که می توانیم انجام دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در همین زمینه افزود: جامعه انسانی وقتی جامعه شد که انسان ها پذیرفتند بخشی از وقت خود را برای دیگران بگذارند. اگر می خواهیم در سطح خودمان انسان های بزرگی باشیم باید تأثیرگذاری داشته باشیم. تأثیرگذاری یعنی اینکه نسبت به سرنوشت دیگران حساسیت داشته باشیم.

وی گفت: کار هلال احمر و کار جمعی، کمک رسانی و دستگیری از خلق، کارهایی است که ارزش انسانی انسان ها را بالا می برد؛ جدای از آثار بزرگی که از ناحیه خداوند با این کارها دستگیر انسان می شود.

بزرگترین جنبش بشردوستانه در جهان

در این دیدار رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر نیز با بیان اینکه امام خمینی (ره) به جوانان نگاه ویژه ای داشتند گفت: جنبش هلال احمر و صلیب سرخ بزرگترین جنبش بشردو ستانه در جهان است.

دکتر مسعود حبیبی اظهارکرد: نهضت صلیب سرخ و هلال احمر میلیون ها تن عضو دارد که این اعضا هر روز برای گسترش صلح در گوشه گوشه جهان تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه اهداف هلال احمر بشردوستانه است، افزود: اصول بنیادی این نهضت براساس انسانیت بنا شده تا انسان‌ها براساس بی غرضی، بی طرفی و خدمت داوطلبانه به دیگر انسان‌ها کمک کنند.

رئیس سازمان جوانان بابیان اینکه برهمین اساس است که به انسان ها خارج از نژادها و رنگ ها دراقصی نقاط جهان کمک می‌کنند، گفت:‌ در این نگاه، انسان فارغ از نژاد و ملیت و تنها به دلیل انسان بودن ارزشمند است.

حبیبی با تاکید براینکه این مفهوم در تفکر امام راحل و رهبر معظم انقلاب وجود دارد، اظهارکرد: معمارکبیرانقلاب اسلامی همواره جوانان را به اخلاق توصیه می کردند و از آنان می خواستند زیر پرچم اسلام است از حق و انسانیت دفاع کنند.

وی با اشاره به اینکه امام راحل توجه خاصی به محرومان داشتند و همیشه افراد را برانجام کارهای عام المنفعه توصیه می کردند، گفت: امام خمینی (ره) به جوانان و دوران جوانی اهمیت می دادند و مسئولان را از میان جوانان انتخاب می کردند و برای رفع مشکلات از کمک جوانان بهره می بردند.