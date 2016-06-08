به گزارش خبرگزاری مهر، آثار سمفونیک هوشنگ کامکار در لندن به نفع کودکان آواره سوری توسط ارکستر سمفونیک داکلندز به رهبری اسپنسر داون در سالن باربیکن شهر لندن در تاریخ ۳۰ خردادماه اجرا می‌شود.

برنامه کنسرت شامل دو بخش جداگانه است که در قسمت اول آثار سمفونیک هوشنگ کامکار از جمله «پوئم سمفونی انفال» مومان اول با موضوع قتل عام کردهای عراق توسط صدام حسین، «کنسرتینو آریو» برای سنتور و ارکستر سمفونیک با تکنوازی اردوان کامکار، «آواز صلح» قطعه‌ای برای ارکستر سمفونیک، آواز سلو، گروه کُر بر روی اشعاری از باباطاهر عریان و سعدی، «کنسرتینو زشبستانه» برای کمانچه و اُرکستر سمفونیک با تکنوازی اردشیر کامکار و «پوئم سمفونی بهاران آبیدر» که نسخه سازی آن برای ارکستر سمفونیک، سازهای عود و کمانچه با تکنوازی ارسلان و اردشیر ابر اساس ملودی های فولکوریک کردی تصنیف شده اجرا می شود.

قسمت دوم کنسرت نیز به اجرای موسیقی کردی کامکارها با خوانندگی بیژن کامکار اختصاص دارد و در آن ارسلان کامکار عود، ارژنگ کامکار تنبک، اردشیر کامکار کمانچه، اردوان کامکار سنتور، ‌بیژن کامکار دف و صبا کامکار همخوان و نوازنده دهل هستند.