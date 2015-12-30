به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ کامکار سرپرست گروه موسیقی کامکارها در نشست خبری که روز چهارشنبه ۹ دی ماه در تالار وحدت به مناسبت برپایی کنسرت این گروه در قالب سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد، توضیح داد: خوشحالیم که امسال فستیوال موسیقی فجر تقریباً متوازن با فستیوال های رسمی کشورهای دیگر برگزار می شود. گروه کامکارها این افتخار را داشته که طی سال های اخیر در اغلب فستیوال های معتبر دنیا شرکت کند بنابراین آگاهی دارد که این دوره از جشنواره از چه کیفیتی برخوردار است.

وی افزود: در فستیوال های معتبری که در حوزه موسیقی برگزار می شود، همواره گروه ها و نوازنده های شناخته شده ای حضور دارند و در اغلب این رویدادها فضای کار به شکلی نیست که همه گروه های موسیقی در آن شرکت کنند، بلکه این تاثیرگذارترین گروه ها و بهترین گروه های موسیقی هستند که در جشنواره شرکت می کنند. اتفاقاً ما هم به همین دلیل در جشنواره حضور پیدا کرده ایم و از مسئولان جشنواره تشکر می کنیم که گروه ما را برای این دوره انتخاب کردند.

این آهنگساز و نوازنده بیان کرد: گروه کامکارها سعی کرده در کنسرت جشنواره موسیقی فجر، زیباترین و شادترین کارهایش را برای مردم هنردوست ایران اجرا کند که به نوعی با نام شادیانه‌های کامکارها اجرا خواهد شد و قطعات انتخاب شده به دو زبان فارسی و کردی با شکل و شمایلی پرتحرک و جذاب به مخاطبان ارائه خواهد شد.

وی افزود: ما خوشحالیم که گروه های موسیقی شرکت کننده در جشنواره موسیقی فجر امسال، گروه های حرفه ای هستند که تاکنون برنامه های متعددی را در عرصه های حرفه ای اجرا کردند.

کامکار در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: امیدواریم این روشی که برای برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در نظر گرفته شده، روند مستمری داشته باشد و این جشنواره بتواند به اندازه جشنواره فیلم فجر اعتبار زیادی را در جریان فعالیت های موسیقی کشورمان پیدا کند. البته این امیدواری نیز وجود دارد که در سال آینده نیز گروه های مختلف دیگر هم حضور موثری داشته باشند.

سرپرست گروه کامکارها ضمن معرفی اعضای گروه کامکارها در کنسرت پیش رو در جشنواره موسیقی فجر، تصریح کرد: متاسفانه در سال های قبل فضای حرفه ای در کار حکمفرما نبود و ما می دیدیم که تعداد زیادی هنرمند در آن شرکت می کردند، در حالی که ما باید بدانیم فستیوال با مسابقه فرق می کند.

این عضو خانه موسیقی گفت: وقتی مخاطبان به درون جشنواره می آیند و شاهد این هستند که در یک برنامه موسیقایی جشنواره ای فقط چند نفر تماشاگر حضور دارد، این به خودی خود از اعتبار جشنواره می کاهد. خوشبختانه امسال سعی شده که به جشنواره موسیقی فجر شخصیت بالاتری داده شود و گروه کامکارها نیز به همین دلیل در این رویداد حضور دارند. من معتقدم امسال از نظر موسیقی، سال تاریخ سازی برای ملت ایران است و این بالاترین دلیلی بود که باعث شد گروه کامکارها هماهنگ با ستاد جشنواره موسیقی فجر در این رویداد حضور داشته باشد.

هوشنگ کامکار در این نشست به کنسرت تک نوازی اردوان کامکار نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل آلودگی بیش از حد هوای تهران و بیماری تنفسی که برای فرزند اردوان و خود او وجود دارد، آنها به شمال کشور سفر کردند و من به نمایندگی از او درباره کنسرت برادرم در جشنواره موسیقی فجر توضیحاتی را ارائه می دهم.

وی افزود: اردوان هم همسو با نظرات ما به دلیل اینکه قرار است یک فستیوال حرفه ای در موسیقی کشور برگزار شود، در این دوره از جشنواره حضور پیدا کرد وگرنه همه می دانند او به هیچ وجه در فستیوال های هنری شرکت نکرده است. به هر حال قطعاتی که او در این کنسرت اجرا می کنند به نظر ما و به عنوان یک هنرمند، شاهکارهای تکنوازی سنتور هستند، این موضوع را نه اینکه من چون برادر اردوان باشم بگویم بلکه بدون هیچ تعارفی اذعان می کنم که او بهترین کارها را در این زمینه اجرا می کند. من شاهدم که شب و روز اردوان برای این کنسرت صرف شده که بتواند از نظر تکنیک، محتوا و جذب مخاطب بهترین کار را به جشنواره ارائه دهد.

کامکار گفت: متاسفانه برخی از کنسرت ها فقط برای فروش بلیت بیشتر دست به هر کاری می زنند تا کارهای خود را به مخاطب نشان دهند که به نظر من این موضوع جالب نیست. برای ما مهم این است که مخاطب را جذب کنیم تا از زیبایی ملودی لذت ببرد. شما اگر کمی دقت کنید می بینید وقتی گروه کامکارها کنسرتی را برگزار می کند، مخاطبان نه به خاطر خواننده و یا شخص خاصی به سالن مراجعه می کنند بلکه آنها به خاطر گروه کامکارها وارد تالار اجرای موسیقی می شوند.

وی با اشاره به جزئیات دیگر کنسرت شادیانه های گروه کامکارها نیز گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته شده، در بین هر یک از قطعات، هر کدام از اعضا تک نوازی های خاص خود را دارند که در مجموع رپرتوآور اجرا شده کارهای جذاب و شادی هستند که مطمئنم مخاطبان از آن خشنود خواهند شد.