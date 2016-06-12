مجله مهر: کسانی که به خدا باور دارند و او و پیامبرش را به ولایت میپذیرند، حتما برنده هستند!
جزء ششم قرآن کریم بخشهایی از سوره نسا و مائده را شامل میشود. در آیات قبل خدا به مومنین میفرماید با یهود و مسیحی رفتوآمد و معامله کن؛ اما آنها را به ولایت خود نپذیر و در آخر هم به کسانی که خدا و پیامبرش را ولی خود میگیرند، مژده پیروزی و رستگاری میدهد.
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (مائده/۵۶)
و هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آوردهاند ولى خود بداند [پيروز است چرا كه] حزب خدا همان پيروزمندانند.
