مجله مهر: کسانی که به خدا باور دارند و او و پیامبرش را به ولایت می‌پذیرند، حتما برنده هستند!

جزء ششم قرآن کریم بخش‌هایی از سوره نسا و مائده را شامل می‌شود. در آیات قبل خدا به مومنین می‌فرماید با یهود و مسیحی رفت‌وآمد و معامله کن؛ اما آنها را به ولایت خود نپذیر و در آخر هم به کسانی که خدا و پیامبرش را ولی خود می‌گیرند، مژده پیروزی و رستگاری می‌دهد.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (مائده/۵۶)

و هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آورده‌‏اند ولى خود بداند [پيروز است چرا كه] حزب خدا همان پيروزمندانند.