  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

هر روز؛ یک آیه رحمت

قطعا «حزب‌الله» پیروز است

قطعا «حزب‌الله» پیروز است

ماه رمضان که می شود، بهترین فرصت برای خواندن قرآن است. در ماه رحمت، هر روز «یک آیه رحمت» از قرآن کریم را با هم مرور می‌کنیم.

مجله مهر: کسانی که به خدا باور دارند و او و پیامبرش را به ولایت می‌پذیرند، حتما برنده هستند!

جزء ششم قرآن کریم بخش‌هایی از سوره نسا و مائده را شامل می‌شود. در آیات قبل خدا به مومنین می‌فرماید با یهود و مسیحی رفت‌وآمد و معامله کن؛ اما آنها را به ولایت خود نپذیر و در آخر هم به کسانی که خدا و پیامبرش را ولی خود می‌گیرند، مژده پیروزی و رستگاری می‌دهد.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (مائده/۵۶)

و هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آورده‌‏اند ولى خود بداند [پيروز است چرا كه] حزب خدا همان پيروزمندانند.

کد مطلب 3683654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      البته حزب الله پیروز است نه این حزب اللهی که حرف رهبرشان راگوش نمی کنند و به هرکسی که دوست دارن بی احترامی می کنند و مجالس آنها را بهم می ریزند و خلاف فرمایش رهبری عمل می کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها