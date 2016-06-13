«آسپرین» اکشن نیست/ مخاطب حتی یک سکانس را هم از دست ندهد

فرهاد نجفی کارگردان سریال «آسپرین» که در شبکه نمایش خانگی ساخته و توزیع می شود درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: سریال «آسپرین» اثری کاملا درام است که از لایه های معمایی، خانوادگی و حتی فضای کمدی سیاه برخوردار است.

وی ادامه داد: این سریال اثری پلیسی و اکشن نیست و جذابیت آن به معماهایی است که دارد. ما سعی کردیم نوعی پازل معمایی برای مخاطب بچینیم و مخاطب در این سریال در عین اینکه این پازل ها را کامل می کند به نسبت نیاز داستان ژانرهای مختلف را هم دریافت کند. به طور مثال ممکن است در صورت لزوم داستان به صورت طنز پیش رود و تلاش ما این است در قسمت های مختلف نیاز مخاطب براساس آن طنز یا اکشن برآورده شود.

کارگردان «ماتادور» با بیان اینکه متد جدید سریال های هالیوودی پرداختن به درام های هیجان انگیز است، عنوان کرد: ما سعی کردیم درامی طراحی کنیم که برای مخاطب جذاب باشد. در این سریال بیشتر روی معما و گره هایی که داریم تاکید می شود.

سخت ترین قسمت نگارش فیلمنامه طراحی معما بود

نجفی درباره گره هایی که در قصه «آسپرین» به کار می رود، اظهار کرد: ما در داستان همه اطلاعات را به مخاطب ارایه می کنیم اما با گره هایی که وجود دارد مخاطب باید با دقت اثر را ببیند و مسایل را کشف کند. در این داستان حتی گره هایی که باز می شود قابل حدس نیست و ممکن است مخاطب به این نتیجه برسد که اتفاقاتی را که حدس زده، اشتباه بوده است.

وی درباره طراحی این معماها در فیلمنامه توضیح داد: ما زمان زیادی را برای نگارش فیلمنامه اختصاص دادیم که طراحی این معماها سخت ترین قسمت کار بود. حدود یک سال طول کشید تا ما توانستیم فیلمنامه ای برای ۱۵ قسمت با تیمی از نویسندگان به نگارش درآوریم.

کارگردان فیلم سینمایی «چارسو» با اشاره به ویژگی های سریال «آسپرین» بیان کرد: ما دو نوع فیلمنامه در دنیا داریم، فیلمنامه های شخصیت محور و فیلمنامه های داستان محور که فیلمنامه های ما معمولا شخصیت محور هستند مثل «شهرزاد»، «کارگاه علوی»، «پدرسالار» و کمتر سریال داستان محوری مثل «بازی تاج و تخت» داشته ایم. در این کارها داستان قالب است و من فکر می کنم مخاطبی که سریال های امریکایی را می بیند بیشتر حذب «آسپرین» می شود. کارهای داستان محور فرمول دارد و این سریال هم از آن فرمول ها تبعیت کرده است.

پخش اولین قسمت از امروز

وی با اشاره به فصل های مختلف این سریال بیان کرد: فکر می کنم ما تاکنون به جز سریال «قلب یخی» و «شهرزاد» اثر دیگری نداشته ایم که فصلی باشد که البته فصل دوم سریال ما زودتر از «شهرزاد» به دست مردم خواهد رسید. برنامه ریزی ما فشرده است تا بتوانیم سر هر شش ماه فصل جدید توزیع شود که بر اساس همان فرمول اصلی در دنیا پیش می رود.

این کارگردان درباره فضای علمی این سریال نیز توضیح داد: اگر ما سریال را صرفا با قالب پزشکی دنبال می کردیم تماشاچی خاص خود را پیدا می کرد و بحث علمی صرف جذاب نبود اما باید اندازه همه اینها را در نظر گرفت. این کار دغدغه خود من بود چون زمانی موقتی حافظه خود را از دست دادم و خواستم در این باره بنویسم.

نجفی در پایان با اشاره به توزیع اولین قسمت سریال «آسپرین» گفت: از امروز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه پخش قسمت اول سریال در شبکه نمایش خانگی آغاز می شود و توصیه من به مخاطبان این است که حتی یک سکانس از کار را از دست ندهند چون یک کار معمایی است و ممکن است به تدریج تکه ها پازل را گم کنند.