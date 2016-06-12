به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله سیف در حکمی عباس کمرئی را به سمت مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی منصوب کرد. در حکم وی ابراز امیدواری شده است «با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.»

کمرئی پیش از این معاون صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها بوده است. همچنین وی سابقه عضویت در هیات مدیره موظف بانک ملی، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیرکل بازرسی و حسابرسی داخلی و مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی را در کارنامه کاری خود دارد.