مقاومت تنها راه شکست آمریکا و اخراج آن از منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محسن طاهری شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت «امام و رهبر شهید» که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، روحانیون و خانوادههای شهدا برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این آیین، فرارسیدن اربعین حسینی و ایام سوگواری اهلبیت (ع) را تسلیت گفت و یاد و خاطره امام راحل، امام و رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر را گرامی داشت.
وی با بیان اینکه شخصیت امام و رهبر شهید آنچنان گسترده و جامع است که نمیتوان در یک نشست کوتاه همه ابعاد آن را تبیین کرد، اظهار کرد: ایشان فقیهی جامعالشرایط بود که فقهای برجسته، اعضای شورای نگهبان و مراجع عظام تقلید بر تسلط علمی ایشان بر ابواب مختلف فقه اذعان داشتند و علاوه بر فقاهت، در حوزههای فلسفه، کلام، اخلاق، تفسیر، تاریخ اسلام، تاریخ معاصر و سایر معارف اسلامی نیز صاحبنظر بود.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امام و رهبر شهید تنها یک عالم دینی نبود، بلکه شخصیتی آشنا با ادبیات فارسی، شعر، هنر و فرهنگ بود و با شناخت عمیق از تاریخ ملتها و تحولات جهانی، در عرصه سیاست و مدیریت نیز جایگاهی ممتاز داشت؛ مدیریتی که نهتنها در اداره جمهوری اسلامی ایران، بلکه در هدایت جبهه مقاومت اسلامی نیز آثار آن برای جهانیان آشکار شد.
وی ادامه داد: امام و رهبر شهید بیش از هفت دهه از عمر خود را وقف جهاد، مبارزه و دفاع از اسلام کرد. وی از مبارزه با رژیم طاغوت تا مقابله با جریانهای انحرافی پس از انقلاب، همواره در میدان حضور داشت، در دوران دفاع مقدس نقشآفرینی کرد و پس از تصدی مسئولیت رهبری نیز جمهوری اسلامی را در برابر تحریمها، تهدیدها و توطئههای دشمنان هدایت و مدیریت کرد.
وی افزود: جمهوری اسلامی پس از رحلت امام خمینی(ره) و پایان دفاع مقدس با مشکلات و تهدیدهای فراوانی مواجه بود، اما با هدایت حکیمانه امام و رهبر شهید، نهتنها از بحرانها عبور کرد، بلکه به جایگاهی رسید که امروز در معادلات منطقهای و جهانی به عنوان قدرتی اثرگذار شناخته میشود.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، مهمترین ویژگی این شخصیت را ایمان راسخ و توکل به خدا دانست و گفت: رمز موفقیت امام و رهبر شهید، ایمان عمیق وی بود. هرچه دشمن قدرتمندتر به نظر میرسید، ایمان، شجاعت و توکل ایشان نیز افزایش پیدا میکرد و هرگز در برابر تهدیدهای آمریکا و همپیمانانش احساس ضعف یا ترس نکرد.
وی با بیان اینکه این روحیه باید الگوی مسئولان و مردم باشد، اظهار کرد: امروز نیز جمهوری اسلامی با دشمنانی مواجه است که از همه ظرفیتهای نظامی، رسانهای، اقتصادی و سیاسی خود برای ضربه زدن به ملت ایران استفاده میکنند، اما مؤمن واقعی از قدرتهای مادی هراسی ندارد و تنها از خداوند میترسد.
طاهری با انتقاد از برخی جریانهای داخلی که راهحل مشکلات کشور را در عقبنشینی در برابر غرب میدانند، گفت: متأسفانه عدهای در داخل کشور همواره نسخه تسلیم در برابر آمریکا را تجویز میکنند و تلاش دارند مسئولان را به عقبنشینی در برابر خواستههای دشمن ترغیب کنند، در حالی که خطر اصلی آمریکا، فریبکاری و بدعهدی آن است.
وی با اشاره به جنگ اخیر افزود: در جنگی که ملت ایران پشت سر گذاشت، آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی و منطقهای همه ظرفیتهای خود را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی به میدان آوردند، اما با وجود این حجم از فشارها، نتوانستند به اهداف خود دست یابند و در نهایت ناچار به پذیرش آتشبس شدند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: درخواست آتشبس از سوی آمریکا نشانه ضعف و شکست این کشور بود، اما باید توجه داشت که مذاکره برای آمریکا ابزاری جهت خرید زمان، تجدید قوا و آماده شدن برای اقدامات بعدی است؛ از اینرو نباید تجربههای گذشته را فراموش کنیم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی مخالفتی با اصل مذاکره ندارد، اظهار کرد: همانگونه که امام و رهبر شهید نیز تأکید داشتند، مذاکره در روابط بینالملل امری طبیعی است، اما مذاکره با آمریکا بارها ثابت کرده که نتیجهای جز خسارت برای ملت ایران به همراه نداشته است.
طاهری خطاب به مسئولان و تیم مذاکرهکننده تأکید کرد: اگر مذاکراتی انجام میشود، باید با حفظ اقتدار، عزت و دستاوردهای ملت ایران باشد و هیچگونه عقبنشینی در موضوعات راهبردی پذیرفته نشود.
وی افزود: برخی افراد با رویکردی غربگرایانه، پیشنهادهایی مانند توقف غنیسازی، واگذاری ذخایر اورانیوم غنیشده یا عقبنشینی از برخی مواضع راهبردی را مطرح میکنند که معنایی جز تسلیم در برابر دشمن ندارد و نباید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: کنترل این آبراه تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک موضوع امنیتی و راهبردی است و میتواند مانع از حضور و جابهجایی آزادانه تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه شود.
وی ادامه داد: اگر آمریکا از منطقه خارج شود، رژیم صهیونیستی نیز مهمترین پشتوانه خود را از دست خواهد داد و روند افول و نابودی این رژیم شتاب خواهد گرفت.
طاهری با استناد به پیام رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه حزبالله لبنان، گفت: تجربه ثابت کرده است که تنها راه پیروزی، مقاومت و استمرار مبارزه است و هیچ ملتی با سازش و عقبنشینی به عزت و امنیت پایدار دست پیدا نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: هزینه مقاومت بهمراتب کمتر از هزینه تسلیم است. کسانی که نگران اقتصاد کشور هستند باید بدانند امنیت، استقلال و شکوفایی اقتصادی در سایه اقتدار و ایستادگی حاصل میشود و هرگونه عقبنشینی، دشمن را برای تحمیل فشارهای بیشتر جسورتر خواهد کرد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مردم در صحنه را مهمترین پشتوانه نیروهای مسلح و جبهه مقاومت دانست و افزود: استمرار حضور مردم در اجتماعات، مراسمها و عرصههای اجتماعی، پیام روشنی از انسجام ملی به دشمنان مخابره میکند و آنان را از ادامه توطئهها ناامید خواهد ساخت.
وی با قدردانی از حضور مردم در این مراسم، از آنان خواست راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی را با وحدت، بصیرت و مقاومت ادامه دهند و گفت: ملت ایران نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نمیکند و با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری، مسیر عزت و استقلال کشور را ادامه خواهد داد.
نظر شما