معاون فرهنگی اوقاف: مرز خسروی دروازه خدمت ماندگار به زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در جریان بازدید از مواکب اوقاف مستقر در محور منتهی به مرز بین‌المللی خسروی، از روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی بازدید و بر نقش مواکب در ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و تبیینی به زائران تأکید کرد.

در ابتدای این بازدید، حجت‌الاسلام محمد صالحی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، با اشاره به فعالیت موکب شهدای کربلای اوقاف زنجان اظهار کرد: این موکب امسال با آمادگی کامل و دو روز زودتر از زمان پیش‌بینی شده در مرز خسروی مستقر شد و خدمات‌رسانی خود را به زائران آغاز کرد.

وی افزود: ارائه صبحانه کامل، ناهار سنتی آب‌دوغ‌خیار با هدف کمک به کاهش گرمای هوا برای زائران و همچنین وعده شام مناسب، این موکب را به یکی از مواکب شاخص محور خسروی تبدیل کرده است.

حجت‌الاسلام علی عیسی‌زاده، معاون فرهنگی اوقاف زنجان و مسئول موکب شهدای کربلا نیز در حاشیه این بازدید، از حمایت‌های سازمان اوقاف و اداره‌کل اوقاف استان کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: امسال بیش از سال‌های گذشته مشتاق حضور و خدمت در مرز خسروی بودیم.

وی با بیان اینکه بخش عمده هماهنگی‌ها و پشتیبانی این موکب توسط مجموعه اوقاف کرمانشاه انجام شده است، افزود: در حقیقت مجموعه اوقاف زنجان و کرمانشاه یک موکب واحد در دو نقطه هستند و امیدواریم در سال‌های آینده نیز با حضور حسینیه اعظم زنجان، دامنه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران گسترده‌تر شود.

مرز خسروی، ویترین خدمت‌رسانی مواکب اوقاف به زائران

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در ادامه این بازدید با قدردانی از خادمان مواکب اظهار کرد: به همه همکارانی که به صورت داوطلبانه در مواکب حسینی خدمت می‌کنند افتخار می‌کنیم و این روحیه خدمت‌رسانی را سرمایه ارزشمند اوقاف می‌دانیم.

وی مرز بین‌المللی خسروی را دروازه ورود زائران به عتبات عالیات توصیف کرد و افزود: خوشبختانه حجم و کیفیت خدمات ارائه شده در این مرز بسیار مطلوب است و زائران در بخش‌های مختلف از خدمات مناسب و شایسته‌ای بهره‌مند می‌شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: تلاش کردیم از تمامی ۱۳ موکب وابسته به اوقاف که در محور خسروی مستقر هستند بازدید کنیم و آنچه در این بازدیدها مشاهده شد، مایه غرور و افتخار است.

برنامه‌های فرهنگی امسال در مواکب اوقاف پررنگ‌تر شده است

حجت الاسلام عادل با اشاره به رویکرد فرهنگی مواکب اوقاف در اربعین امسال گفت: در کنار خدمات معمول رفاهی، برنامه‌های فرهنگی و تبیینی نسبت به سال‌های گذشته تقویت شده و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.



وی افزود: حضور سخنرانان، مداحان و چهره‌های شاخص فرهنگی که با حمایت سازمان اوقاف در مواکب برنامه اجرا می‌کنند، با استقبال بسیار خوب زائران روبه‌رو شده و این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌های معرفتی در کنار خدمات رفاهی، نیاز مهم زائران است.

اربعین امتداد حضور مردم در میدان است

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط خاص، مدت سفر بسیاری از مردم کوتاه‌تر شده است، اما حضور آنان در صحنه همچنان پررنگ و اثرگذار است.

وی ادامه داد: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و یکی از ارکان مهم این شرایط، حضور مردم در میدان است. خوشبختانه مردم با حضور مستمر خود اجازه ندادند دشمن به اهدافش دست پیدا کند.

حجت الاسلام عادل با بیان اینکه نزدیک به پنج ماه مقاومت و حضور مردم ادامه داشته است، گفت: این حضور باید همچنان با قدرت تداوم یابد و حرکت عظیم اربعین نیز امتداد همین مسیر مردمی است.

وی افزود: در جریان بازدیدها شاهد پرچم‌گردانی‌ها و تجمع‌های مردمی در مسیر اربعین بودیم که نشان‌دهنده افزایش حضور مردم در این حرکت عظیم است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف همچنین اظهار کرد: فضای ایجاد شده پس از شهادت رهبر شهید و شرایط جنگی موجود، موجب عمق‌بخشی بیشتر به جهاد تبیین شده و امیدواریم این مسیر با پیروزی جبهه ایران و مقاومت به سرانجامی مطلوب برسد.

هم‌افزایی کرمانشاه و زنجان الگویی موفق در خدمت به زائران

حجت الاسلام عادل در پایان با تقدیر از همکاری مجموعه‌های اوقاف استان‌های کرمانشاه و زنجان گفت: هر دو استان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین با اخلاص، انسجام و توانمندی مثال‌زدنی حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: امسال نیز نقاط قوت فراوانی در همکاری مشترک دو استان مشاهده می‌شود و امیدواریم همه خادمان، دست‌اندرکاران و همکاران حاضر در این حرکت معنوی، از برکات خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بهره‌مند شوند.