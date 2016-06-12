ارائه خدمات رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی در ۸۰ بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی همتی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۲۷۵ مرکز درمانی نیز در استانهای مختلف کشور به بیمه شدکان خدمات درمانی رایگان ارائه می دهند.

وی بیان کرد: این سازمان با انعقاد قرار داد با ٤٥ هزار مرکز درمانی و تشخیصی بخشی از هزینه های درمانی بیماران را پرداخت می کند.

همتی تصریح کرد: در بخش درمان تامین اجتماعی کشور هفت هزار و ۵۰۰ پزشک خدمت می کنند که سه هزار و ۵۰۰ نفر از این پزشکان فوق تخصص و متخصص هستند.

وی اظهار داشت: در برخی از درمانگاههای کشور با کمبود پزشک متخصص روبرو هستیم برای رفع کمبود پزشک از معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درخواست کمک داریم.

همتی افزود: پزشکان متخصص علوم پزشکی می توانند با توجه به وجود بودجه و ردیف کافی و فضاهای درمانی مناسب در سازمان تأمین اجتماعی خدمت کنند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور اظهار داشت: پزشکان متخصص می توانند به صورت به صورت قراردادی ضریب کار و یا استخدامی در این سازمان جذب شوند.

همتی تصریح کرد: همچنین این سازمان در راستای حمایت از طرح تحول سلامت و ارزش‌گذاری به دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی از چهار ماه پیش یک تفاهم چهار جانبه بین وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه منعقد کرده است.

وی افزود: با توجه به این تفاهم نامه با ارائه اسناد بیمارستانی، ۶۰ درصد مطالبات در دو هفته و مابقی آن بعد از رسیدگی به اسناد پرداخت می شود.

همتی با بیان اینکه در طی دو سال گذشته میزان خرید و تجهیز مراکز درمانی در کشور بسیار مطلوب بوده است، گفت: در طی دو سال گذشته توسعه و تجهیز بیمارستانها و درمانگاههای کشور و خرید تجهیزات پزشکی در کشور با ۱۰سال برابری می کند.

وی افزود: طی این دوسال تجهیزات فراوانی خریداری شده است و بیمارستانها به ام. آر. آی و سی. تی. اسکن مجهز شده اند.