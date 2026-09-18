به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم خرمی صبح جمعه از تأمین و تحویل بیش از هزار میلیارد ریال تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای برای مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: این تجهیزات با پیگیری مجموعه مدیریتی دانشگاه و با مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت درمان این وزارتخانه تأمین شده است.

وی افزود: تأمین تجهیزات پزشکی در راستای تقویت زیرساخت‌های درمانی، پاسخگویی به نیازهای بیمارستان‌ها و افزایش توان مراکز درمانی استان انجام شده و تجهیزات خریداری‌شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت معاونت درمان وزارت بهداشت، تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای به ارزش بیش از هزار میلیارد ریال تأمین و امروز تحویل دانشگاه شد تا در مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

خرمی با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تصریح کرد: فرسودگی یا کمبود تجهیزات می‌تواند ظرفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را تحت تأثیر قرار دهد و تأمین تجهیزات جدید می‌تواند بخشی از این نیازها را پوشش دهد.

وی ادامه داد: استقرار تجهیزات جدید در بیمارستان‌های استان، ضمن افزایش ظرفیت ارائه خدمات، در ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی و دسترسی بهتر مردم به امکانات مورد نیاز سلامت مؤثر خواهد بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی در پایان تأمین این تجهیزات را اقدامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های درمانی استان دانست و از حمایت وزارت بهداشت و معاونت درمان وزارتخانه در تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی قدردانی کرد.