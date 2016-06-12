به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق تاکید کرد که نبرد فلوجه به نتیجه قطعی نزدیک شده است. وی همچنین تصریح کرد که نیروهای نظامی قادر به آزادسازی این شهر طی چند روز هستند اما محاصره غیرنظامیان در این شهر از سوی داعش مانعی برای این امر شده است.

العبیدی در جریان بازدید از روند عملیات در غرب فلوجه اظهار داشت که نیروهای امنیتی و ارتش عراق در تمام محورهای عملیاتی در اطراف شهر فلوجه مستقر هستند.

وزیر دفاع عراق در عین حال تاکید کرد که بخشی از این نیروها داخل فلوجه هستند و نیروهای مبارزه با تروریسم مشغول نبرد در حی الشهداء در نزدیکی مرکز فلوجه می باشند. وی همچنین افزود که از لحاظ عملی نبرد در داخل فلوجه آغاز شده است.

العبیدی همچنین به چالش حضور غیرنظامیان در داخل شهر فلوجه اشاره کرده و گفت: ما به حفظ جان غیرنظامیان توجه داریم و سعی می کنیم تا حد امکان غیرنظامیان را از فلوجه خارج کنیم وگرنه یورش به فلوجه امری قطعی است.