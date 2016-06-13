زندگی سلمان فارسی به روایت رادیو/ «قرار بی قراران» شنیدنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان زندگی سلمان فارسی، صحابه پیامبر اکرم (ص) در قالب سریال نمایش رادیویی «زائر خورشید» روی آنتن رادیو نمایش می‌رود. این نمایش به نویسندگی آمنه صابر مقدم فرازی از زندگی سلمان فارسی از دوران کودکی، جوانی، آشنایی او با پیامبر اکرم (ص) تا زمان مرگ ایشان است.

«زائر خورشید» به کارگردانی صدرالدین شجره و با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده است. این سریال نمایشی رادیویی سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

مستند شهدای مدافع حرم پخش می شود

یدالله گودرزی مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران گفت: با توجه به وقایع جهان اسلام و حوادث مختلفی که در برخی از کشورهای اسلامی در حال رویداد است به موضوع مدافعان حرم می پردازیم به این صورت که هر سحر مستند یکی از شهدای مدافع حرم در ویژه برنامه «قرار بی قراران» پخش می شود.

گودرزی تصریح کرد: این مدافعان از کشورهای مختلف اسلامی همچون ایران، عراق و افغانستان هستند وگروه برنامه ساز به دیدار خانواده های آن شهدا می رود و ضمن اهداء لوح تقدیر رادیو ایران که سپاس کوچکی است از حماسه های این شهداء با خانواده های آنها به گفتگو می پردازد تا این شهداء را به مخاطبان رادیو ایران معرفی کند.

مسابقه اجرا و گویندگی در رادیو صبا

«صباگو» مسابقه ای با محوریت گویندگی و گزارشگری است که علیرضا تابان آن را به صورت طنز اجرا می کند. تهیه کننده مسابقه «صباگو» ملیحه مرادی جعفری است. برنامه فردا سه شنبه ۲۵ خرداد شامل سه شرکت کننده به نام های الهام شهرابی، پارسا کجوری و لیلا محسن آبادی است که به مدت ۳۰ دقیقه از ساعت ۱۴:۳۰ با هم به رقابت می پردازند.