به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه انیمیشن «نظرشما چیه؟» به کارگردانی محمدرضا عابدی در ۱۳ قسمت ۴ دقیقه ای با تکنیک عروسکی تک فریم در مرکز صبا مراحل پایانی تولید خود را می‌گذراند.

داستان مجموعه انیمیشن «نظر شما چیه؟» به قلم محمدرضا عابدی برای گروه سنی کودک به رشته تحریر در آمده و تلاش دارد ماجراهایی را که بین دو مرد ساده دل و رند در جریان است به زبان کودکانه بیان کند.

مرد رند وقتی به کمک نیاز دارد دست به دامان مرد ساده دل می شود و با دادن وعده پاداش از او کمک می خواهد اما بعد از اینکه مرد ساده دل مشکلش را حل می کند مرد رند به وعده خود عمل نمی کند.

ساخت سری دوم مجموعه انیمیشن «نظر شما چیه؟» بعد از تولید سری اول و جلب نظر مدیران مرکز صبا در دستور کار این مرکز قرار گرفته است و هم اکنون در مرحله نگارش فیلمنامه است.

از عوامل تولید این مجموعه می توان به آهنگساز: سروش عابدی، مدیر دوبلاژ: سعید شیخ زاده و دستیار و برنامه ریز: کیانوش عابدی اشاره کرد.