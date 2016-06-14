به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مروارید گزیده‌ای از اشعار «محمد الماغوط» شاعر مشهور سوریه را با ترجمه رامین ناصر‌نصیر و غسان حمدان را با عنوان «اشک‌های آبی اشک‌های زرد» منتشر کرد.

در این کتاب قطعه از این شاعر ترجمه و منتشر شده است.

محمد الماغوظ شاعر و نمایشنامه‌نویس سوری و دنیای عرب استکه در تمامی آثار خود اعراب را به بازشناسی هویت خود و مقابله با دیکتاتوری دعوت می‌کند. ماغوت پس از سال‌ها تحمل زندان و شکنجهو تبعید و نیز سرخوردگی نسبت به بی‌تفواتی‌دولت‌های عربی، پیش از آنکه بتواند بهار عربی را در کشورهای عرب زبان ببیند در سال ۲۰۰۶ از دنیا رفت.

مجموعه شعر «اشک‌های آبی اشک‌های زرد» گزیده‌ای از اشعار اجتماعی و برخی از عاشقانه‌های این شاعر مشهور سوری است که گردهم آمده است.

در یکی از اشعار این کتاب می‌خوانیم:

اشک‌هایم

بس که به آسمان نگریسته‌ام

و گریسته‌ام

آبی‌اند

اشک‌هایم

بس که خواب سنبله‌های طلایی دیده‌ام

و گریسته‌ام

زردند

این کتاب را نشر مروارید با قیمت ۷۵۰۰ تومان منتشر کرده است.