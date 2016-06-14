پرویز پرستویی بازیگر «قاتل اهلی» مسعود کیمیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته ۲۴ خرداد پرويز پرستويى براى ايفاى نقش اصلى فيلم تازه كيميايى با دست اندركاران فيلم قرارداد بست تا اولين همكارى اين بازيگر و كارگردان شكل بگيرد.

بقيه عوامل و بازيگران «قاتل اهلى» در حال انتخاب هستند كه با قطعى شدن اين فهرست طى روزهاى آينده نام آنها رسانه اى خواهد شد. طبق برنامه ريزى انجام شده فيلمبردارى «قاتل اهلى» به تهيه كنندگى منصور لشكرى قوچانى تا چند هفته ديگر در تهران آغاز مي شود.

در همین رابطه مسعود کیمیایی یادداشتی بدین شرح منتشر کرد: «با پرويز پرستويى دير شده بود

دوباره فيلم مي سازم. از آخرين فيلمم چهار سال مي گذرد. «قاتل اهلى» يكسال پيش توليدِ فقط فيلم نوشت را گذراند. منصور لشكرى قوچانى در يك موقعيت سختى قرار داشت، اين بنده را كامل مي خواست. با تمام سياه و سفيدها... تا آخر. به دنبال «يكجايى» من بود. من نگاهم به اين «فيلم نوشت» تمام شده بود. لشكرى هنوز به دنبال «من» مي گشت... تا شد. اما تاشدم تا شد.

دكتر جلال سروش اصل و دانسته «قاتل اهلى» است. فيلم را مي بينيد. يك آدم تازه كه پنهان مانده بود؛ سخت بود. آقاى پرويز پرستويى شد.

تا امروز... با پرويز پرستويى دير شده بود. آن تنهاىِ قلدرِ ضرب ديدهِ تنها مانده و مانده تا موسفيد كرده و از پا نيفتاده من پيدا شد. پيدا بود، دير شده بود.

قرار بر اين است سازهاى خود را كوک كنيم تا اركستر «قاتل اهلى» آهنگ و قطعه ى سينماى ملى ما را بنوازد. بازيگران ديگر «قاتل اهلى» همه از قلب انتخابى صحيح مي آيند.

در هفتاد و پنج سالگى، فيلم «قاتل اهلى» كه نگاهِ آمده از تجربه هاى سخت كشيده ى امروز من است ساخته مي شود.»