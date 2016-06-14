بیش از ۶هزار زندانی جرائم غیرعمد از زندان های گیلان آزاد شده اند

حمید کامران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برگزاری جشن های گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد زندان های گیلان از شهرستان رودسر خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته با همت خیران و جمع آوری ۴۲۸ میلیون تومان در جشن های گلریزان، ۲۲۰ زندانی جرائم غیرعمد استان از بند زندان ها آزاد شدند.

وی به حضور زندانیانی که به دلیل جرائم مالی ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان در زندان های گیلان محبوس هستند اشاره کرد و گفت: با کمک خیران در جشن های گلریزان، اولویت ستاد دیه برای آزادی زندانیانی است که از جرائم مالی کمتر از سه میلیون تومان برخور دارند به طوری که در همین راستا سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با بدهی های مالی زیر ۵۰۰ هزار تومان آزاد شدند و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

رئیس ستاد دیه گیلان با بیان اینکه جامعه هدف ستاد دیه استان در امسال، آزادسازی بیش از ۵۰۰ زندانی جرائم غیرعمد است افزود: برای آزادی این تعداد زندانی، به ۴۵ میلیارد تومان نقدینگی نیاز است که علاوه بر کمک های دولتی، از کمک خیران نیز استفاده می شود.

کامران زاده به فعالیت ستاد دیه در طی هشت سال گذشته در استان گیلان اشاره کرد و گفت: طی هشت سال گذشته شش هزار و ۹۷۸ زندانی جرائم غیرعمد با تلاش های خیران و مسئولان از بند زندان های گیلان آزاد شده اند.

وی ادامه داد: گیلان در سال گذشته با آزادی ۶۲۹ زندانی جرائم غیرعمد استان، توانست جایگاه سوم را در بین استان های کشور به خود اختصاص دهد که با جلب ۴۵ درصد بخشودگی در مبالغ بدهی های طلبکاران، این مهم انجام شد.

کامران زاده تاکید کرد: با حضور پرشور خیران در ۱۲ جشن گلریزان امسال که از سه شنبه (امشب) در استان آغاز می شود، می توان بسیاری از سرپرستان خانواده های زندانیان جرائم غیرعمد را به آغوش خانواده ها بازگرداند و نهاد خانواده را حفظ کرد.