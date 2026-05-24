۳۷۰ زندانی جرائم غیر عمد کهگیلویه و بویراحمد نیازمند کمک خیریان

علی عباس فلاحتی مطلق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ادامه روند آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان خبر داد و افزود: جرائم مالی غیرعمد شامل بدهکاران مهریه، نفقه، چک‌های برگشتی، سفته، ضامنان بانکی و افرادی است که به دلیل مشکلات مالی و کارگاهی گرفتار زندان شده‌اند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۷۰ زندانی جرائم غیرعمد در استان نیازمند مساعدت هستند، اظهار کرد: برای آزادی این تعداد زندانی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیران، ستاد دیه و مشارکت نهادهای حمایتی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تازه‌ترین مرحله آزادی زندانیان گفت: به‌تازگی نیز سه زندانی جرائم غیرعمد با مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان از زندان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی نقش خیران و مردم نیک‌اندیش را در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بسیار مهم دانست و از عموم مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه دعوت کرد.