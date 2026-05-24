۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۴

۳۷۰ زندانی جرائم غیر عمد کهگیلویه و بویراحمد نیازمند کمک خیریان

یاسوج- مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم‌اکنون ۳۷۰ زندانی جرائم غیرعمد در استان نیازمند مساعدت برای آزادی هستند

علی عباس فلاحتی مطلق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ادامه روند آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان خبر داد و افزود: جرائم مالی غیرعمد شامل بدهکاران مهریه، نفقه، چک‌های برگشتی، سفته، ضامنان بانکی و افرادی است که به دلیل مشکلات مالی و کارگاهی گرفتار زندان شده‌اند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۷۰ زندانی جرائم غیرعمد در استان نیازمند مساعدت هستند، اظهار کرد: برای آزادی این تعداد زندانی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیران، ستاد دیه و مشارکت نهادهای حمایتی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تازه‌ترین مرحله آزادی زندانیان گفت: به‌تازگی نیز سه زندانی جرائم غیرعمد با مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان از زندان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی نقش خیران و مردم نیک‌اندیش را در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بسیار مهم دانست و از عموم مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه دعوت کرد.

    IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خب یک صفحه ای درست کنند هر کس خواست به راحتی به آزادی بندگان خدا کمک کند

