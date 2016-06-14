  1. اخبار کوتاه
  2. بین الملل
۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۰:۴۸

کنسول آمریکا در ولادی وستوک روسیه بازداشت شد

خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد پلیس روسیه ماری گان کنسول آمریکا در شهر ولادی وستوک روسیه را هنگام اسب سواری نزدیک روستای «رازدالنی» در شبه جزیره کامچاتکا بازداشت کرده است.

.

کد مطلب 3686362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها