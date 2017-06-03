امیدواری مسکو برای توافق درباره گفتگوهای ثبات راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه امروز در اظهاراتی درباره گفتگوهائی پیرامون ثبات راهبردی با آمریکا ابراز امیدواری کرد.

معاون وزیر خارجه روسیه در این باره گفت: روسیه امیدوار است تا توافق درباره دستورکار، چارچوب و زمان بندی نشستی با موضوع گفتگو درباره ثبات راهبردی با آمریکا به دست آید.

وی ادامه داد: توافق اساسی درباره ازسرگیری مذاکرات ثبات راهبردی در جریان تماس ها میان وزاری خارجه آمریکا و روسیه به دست آمده است.

«سرگئی ریابکوف» در ادامه افزود: امیدواریم که جزئیات این نشست نیز در آینده نزدیکی مورد توافق طرفین قرار گیرد.

این دیپلمات برجسته روس تأکید کرد: روسیه و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ هسته ای مسئولیت ویژه ای در حوزه حفظ صلح و ثبات در عرصه بین الملل برعهده دارند؛ لذا چنین نشستی را بر مبنای درک مسئولیتمان برگزار خواهیم کرد.

ریابکوف در پاسخ به اظهارات روز گذشته یک مقام آمریکائی که مذاکره میان مسکو واشنگتن درباره برنامه «دفاع موشک بالستیک» (BMD) را در صورت کنترل تهدیدات از سوی ایران و کره شمالی به گونه ای متفاوت اعلام کرده بود، گفت: دولت کنونی آمریکا مانند دولت پیشین این کشور تلاش می کند مسأله را به گونه ای جلوه دهد که گویا برنامه مذکور با هدف مقابله با تهدیدات تهران و پیونگ یانگ است.

این دیپلمات برجسته روس در ادامه تصریح کرد: مؤلفه هایی از قبیل دانش فنی، آزمایش ها، میزان اعتبارات تخصیص یافته و همچنین توسعه کیفی و کمّی این سامانه هیچ تردیدی را برجای نمی گذارد که برنامه «دفاع موشک بالستیک» برای خنثی سازی تهدیدات مذکور نیست؛ بلکه مستقیماً نه تنها با هدف روسیه بلکه در راستای مقابله با توانمندی بازدارنگی هسته ای مسکو است.