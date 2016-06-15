مغز پرندگان پیچیده تر از پستانداران است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحقیقات یک تیم بین المللی متشکل از جمهوری چک، اتریش و برزیل بر روی مغز پرندگان، مشخص شد که توانایی های رفتاری آنها نسبت به اندازه کوچک مغزشان پیچیده تر است.

پرندگان اغلب از توانایی حل مسئله، استفاده از ابزار و تشخیص خود در آینه برخوردار هستند.

بر اساس مطالعات انجام گرفته، در اندازه گیری از حجم یکسانی از مغز پرنده گان و پستانداران معلوم شد که سلول های عصبی در مغز پرندگان دو برابر مغز پستانداران است.

این تحقیق نشان می دهد که افزایش سلول عصبی با افزایش مهارت های شناختی رابطه ای مستقیم دارد.

به گفته محققین این تیم بین المللی، ساختار مغزی می تواند در گونه های مختلف حیوانی متفاوت باشد و اندازه مغز لزوما نمی تواند بیانگر ساختار مغز و عملکرد پیشرفته آن باشد و محتوای آن تعیین کننده ویژگی های مغزی است.

نتیجه این تحقیق در نشریه «آکادمی ملی علوم» آمریکا منتشر شده است.