آغاز احداث تصفیه خانه فاضلاب دیواندره در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، محمدحسین محمدی با اعلام این خبر گفت: احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر دیواندره در قالب طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب این شهر شامل شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

وی عنوان کرد: تاکنون ۷۶ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب و ۶ کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب اجرا شده است و در ادامه تصفیه خانه فاضلاب نیز در طول ۲ سال و در زمینی به مساحت ۴.۲۵ هکتار ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه سیستم تصفیه در این تصفیه خانه از نوع لجن فعال است، اظهارداشت: در افق پیش بینی شده برای طرح، بهره مندی ۶۳ هزار نفر از خدمات این تصفیه خانه فاضلاب مد نظر قرار گرفته است.

معاون مهندسی و توسعه آبفا کردستان با اشاره به فاصله ۱.۵ کیلومتری این طرح از شهر دیواندره بیان کرد: این پروژه دارای سه مدول هر کدام به ظرفیت ۲۱ هزار نفر است ک مدول سوم در سال ۱۴۰۰ ساخته خواهد شد.

محمدی در ادامه سرانه فاضلاب تولیدی به این تصفیه خانه در روز را ۱۲۸ لیتر ذکر کرد و افزود: دبی متوسط فاضلاب در این تصفیه خانه ۸ هزار و ۶۱ مترمکعب در روز، دبی حداکثر فاضلاب ۲۱ هزار و ۶۰۲ متر مکعب در روز است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با به سرانجام رسیدن این پروژه شاهد ارتقای خدمات رسانی به شهروندان دیواندره ای باشیم.