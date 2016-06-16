ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مستلزم به کارگیری متد به روز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین نشست سال جاری شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: ماه محرم نقطه عطف فرهنگ ایثار و شهادت است و با چنین ذخیره ارزشمندی در هیچ زمان فرهنگ شهادت در جامعه فراموش نخواهد شد.

استاندار مرکزی گفت: حضرت ابوالفضل العباس(ع) شاخص شهادت و حضرت زینب(س) شاخص ایثار و الگو و اسوه هستند.

وی افزود: در دین مبین اسلام ذخیره بزرگی چون سیدالشهدا(ع) و یارانش سرمایه معنوی غنی است و با چنین داشته هایی نباید فرهنگ شهادت و ایثار کمرنگ شود؛ بنابراین باید به نحوی عمل کرد که نه تنها رنگ فرهنگ شهادت و ایثار کمرنگ نشودد بلکه عمیق تر و برجسته تر از هر زمان دیگر جلوه یابد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: باید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در شرایط کنونی با قالب های نو در جامعه گسترش دهیم و با وجود فناوری های روز نمی توانیم همانند ده های پیش برنامه ریزی و تصمیم گیری کنیم.

زمانی قمی بیان داشت: برای رساندن پیام شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت در جامعه باید با زبان روز صحبت کنیم تا تاثیرگذار باشیم.

استاندار مرکزی در ادامه افزود: شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک مصوبه قانونی است که در استان ها شکل گرفته و با تمام توان مصوبات این شورا را در استان پیگیری می کنیم تا به سرانجام برسند و به ثمر رسیدن این مصوبات قطعا منشا خیر خواهد بود.

زمانی قمی اظهار داشت: تشکیل شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست فرمانداران و دبیری رئیس اداره بنیاد شهید در شهرستان های استان مرکزی از مصوبات این نشست است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: فرمانداران پس از تشکیل شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در هر شهرستان، موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای استان ارائه دهند.

زمانی قمی پیشنهاد کرد دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج مستضعفین، ورزش و جوانان، شهرداری اراک و شورای اسلامی شهر که قبلا به عنوان میهمان و بدون حق رای، در جلسات این شورا حضور می یافتند در لیست اعضای اصلی شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان مرکزی قرار گیرند.

استاندار مرکزی تصریح کرد: اعضای شورا طرح های پیشنهادی خود را به دبیرخانه ارائه دهند که پس از جمع بندی در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: تمامی مسئولان دستگاه ها بازدیدهای خود را در طول سال از خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان، به امور ایثارگران استانداری مرکزی گزارش دهند تا در پایان سال مورد ارزیابی قرار گیرد.

زمانی قمی خاطرنشان ساخت: اعضای شورا با آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز دیدار داشته باشند و از نقطه نظرات ایشان در مسیر بهبود کار بهره مند شوند.