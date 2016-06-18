«طلسم» در خانه هنرمندان نمایش داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هشتاد و هفتمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران، دوشنبه ۳۱ خرداد به نمایش فیلم سینمایی «طلسم» به کارگردانی داریوش فرهنگ اختصاص دارد.

«طلسم» به نویسندگی و کارگردانی داریوش فرهنگ و آهنگسازی بابک بیات در سال ۱۳۶۵ ساخته شده است و در این فیلم بازیگرانی چون جمشید مشایخی، سوسن تسلیمی، پرویز پورحسینی و آتیلا پسیانی به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم همچنین در ۴ رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین از پنجمین و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بوده است.

در خلاصه این فیلم آمده است: پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه خویشاوندان داماد راهی روستای محل سکونت خود می‌شوند. طوفان سختی در می‌گیرد عروس و داماد راه را گم می‌کنند و به قصری پناه می‌برند، شازده و مباشرش، اجازه می‌دهند که آن دو شب را در قصر سر کنند. همسر شازده، پنج سال پیش، در شب عروسی وقتی که به تالار آیینه قدم گذارده بوده گم می‌شود. در زیر زمینی متروک عروس با همسر شازده رو به رو می‌شود، که می‌گوید از شب عروسی با حیله مباشر در سیاه چال حبس شده است.

فیلم سینمایی «طلسم» دوشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۷ در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.