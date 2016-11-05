نمایش «چریکه تارا» بهرام بیضایی در سینماتک خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست سی و دومین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۱۷ آبان به نمایش فیلم «چریکه تارا» به کارگردانی بهرام بیضایی اختصاص دارد.

پس از نمایش فیلم، نشست نقد و بررسی با حضور امیر پوریا و کیوان کثیریان برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: بیوه‌زنی به نام تارا با بازی سوسن تسلیمی همراه ۲ کودک کم سن و سالش با بازی گلبهار اسلامی و قربانعلی فلاحی، از ییلاق به کومه‌اش بازمی‌گردد. در راه می‌شنود که پدربزرگش مرده است و در جاده جنگلی به مردی غریب با بازی منوچهر فرید بر می‌خورد که جامه تاریخی پوشیده و شتابان می‌گذرد. تارا میان میراث پدربزرگ شمشیری می‌یابد که نمی‌داند با آنچه کند، او می‌کوشد شمشیر را به جای داس درو به کار گیرد اما شمشیر به این کارها نمی‌آید و تارا آن را به رودخانه می‌اندازد. او از نو مرد تاریخی را، که سرداری از تبار جنگجویان منقرض شده‌است، می‌بیند، که از آن‌ها جز شمشیر پدربزرگ هیچ نشانی نمانده‌ است... .

در این فیلم سوسن تسلیمی، منوچهر فرید، رضا بابک، سیامک اطلسی، مهین دیهیم، محمدقاسم پورستار، سامی تحصنی، رضا فیاضی و سیروس حسن پور به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلم «چریکه تارا» در بخش «نوعی نگاه» جشنواره «کن» سال ۱۹۸۰ به نمایش درآمد.

«چریکه تارا» به کارگردانی بهرام بیضایی دوشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۸ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.