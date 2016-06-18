موسیقی ظرفیت بالایی برای بیان فرهنگ رضوی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخشابی گفت: برگزاری جشنواره امری ارزشمند و مبارک است که وجه مردمی آن باعث شده تا شاهد افزایش میزان ارادت ها و احساسات قلبی مخاطبان به امام رضا(ع) باشیم.

مجید اخشابی، در پاسخ به این سوال که آیا می توان از هنر موسیقی برای عرضه معارف اهل بیت(ع) استفاده کرد، گفت: یقیناً این مطلب صادق است و همه هنرها این ظرفیت را دارند که محمل پیام باشند و انتقال پیام از طریق هنر به راحتی و سرعت امکانپذیر است؛ چراکه در هر هنری امکان اینکه پیامی مستتر باشد، وجود دارد و در موسیقی بیشتر چراکه از ظرفیت شعر و کلمه استفاده کرده و آنچه را لازم است شنونده دریابد عرضه می کند و تاثیری به مراتب بیشتر از شیوه های مستقیم دارد.

وی اظهار کرد: من هم در کارهایم سعی کرده ام محتوا و هدفی را دنبال کنم گاهی این محتوا ارزشی و آئینی بوده و زمانی مفاهیم عرفانی و اجتماعی را دستمایه کار و موسیقی را محفلی برای انتقال این مفاهیم قرار داده ام و اساسا اعتقاد دارم اگر موسیقی بدون مفهوم و محتوا تولید و شنیده شود، خیلی ارزشمند نیست و ارزش تکرار را ندارد.

اخشابی در تشریح بازخوردهای مخاطب در کارهایی که برای حضرت رضا(ع) خوانده است، تصریح کرد: برای من در وهله نخست عشق و ارادت شخصی به محضر حضرت رضا(ع) در تولید و هدیه کردن ترانه های رضوی اهمیت دارد نه پیامی که از سوی مخاطب دریافت می کنم، و در اولویت های بعدی بازخورد مردمی این آثار من را دلگرم می کند برای انجام کارهای بعدی که به لطف خدا تاثیر خوبی در پی داشته و مخاطبان با استقبال بسیار خوبی پذیرای کارهای اینچنینی می شوند و همین باعث شده من هر سال یک اثر را به محضر حضرت ثامن الحجج(ع) پیشکش کنم.

این خواننده محبوب و مردمی ادامه داد: امسال نیز کاری را برای ایام ولادت امام رضا(ع) در نظر دارم، و چه از سوی نهادهای ذیربط حمایتی صورت بگیرد چه نگیرد من با همان عشق و علاقه قلبی که گفتم این هدیه را به محضر امام رئوف(ع) هدیه می کنم.

وی درباره محور ترانه امسال خود برای امام رضا(ع) بیان کرد: هنوز در مرحله پیش تولید هستم و به قطعیت نرسیده ام اما همچون سال های گذشته یک حقیقت مرتبط با حضرت(ع) را مد نظر دارم، برای مثال در قطعه «سکوت مهربون» بیان حس و حال موجود در فضای حرم توصیف شد یا در قطعه «رمز عبور» راهگشا بودن نام مبارک امام رضا(ع) در همه معبرهای زندگی را محور قرار دادم و یا در سال گذشته در قطعه اهدایی مسافری تصویر شد که قصد زیارت دارد و اتفاقاتی برایش می افتد و نهایتا به حرم امام(ع) می رسد.