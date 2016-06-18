بانک مرکزی نرخ بانکی ارزها را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز (شنبه) اعلام کرد که براساس آن قیمت ۲۰ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به پنجشنبه هفته گذشته افزایش یافت؛ نرخ ۱۵ ارز از جمله دلار آمریکا روند کاهش را تجربه کرد و قیمت چهار ارز نیز ثابت ماند.

قیمت هر دلار آمریکا امروز با یک ریال کاهش نسبت به پنجشنبه (۲۷ خرداد) به رقم ۳۰ هزار و ۵۲۸ ریال رسید و هر یورو نیز با ۲۳ ریال افزایش، نرخ ۳۴ هزار و ۴۲۶ ریالی را تجربه کرد. قیمت هر پوند انگلیس نیز با ۵۴۰ ریال افزایش، رقم ۴۳ هزار و ۸۴۵ ریالی را برای امروز ثبت کرد.

از میان سایر ارزهایی که روند کاهش را در آغاز هفته پایانی خرداد تجربه کردند، می توان به لیر ترکیه به قیمت ۱۰ هزار و ۴۳۰ ریال و یوان چین با چهار هزار و ۶۳۷ ریال اشاره کرد.

همچنین کرون سوئد ۳,۶۶۴ ریال، کرون نروژ ۳,۶۵۲ ریال، دینار بحرین ۸۰,۹۵۳، دلار سنگاپور ۲۲,۶۱۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۰۷ ریال، یوان چین ۴,۶۳۷ ریال، یکصد بات تایلند ۸۶,۵۳۲ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۰۱۱ ریال، افغانی افغانستان ۴۳۹ ریال، منات آذربایجان ۲۰,۰۲۹ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۳,۰۵۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹,۱۴۴ ریال و دلار هنگ کنگ ۳,۹۳۴ ریال قیمت گذاری شد.

از میان ۲۰ ارزی که امروز روند افزایشی را تجربه کردند می توان به روبل روسیه و ین ژاپن اشاره کرد که یکصد ین ژاپن ۲۹,۳۰۸ ریال و روبل روسیه ۴۷۲ ریال ارزش گذاری شد.

همچنین فرانک سوییس ۳۱,۸۱۳ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۳۲ ریال، روپیه هند ۴۵۶ ریال، دینار کویت ۱۰۱,۵۹۱ ریال، ریال عمان ۷۹,۳۷۸ ریال، دلار کانادا ۲۳,۶۷۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۰۱۵ ریال، ریال قطر ۸,۳۸۷ ریال، لیر سوریه ۱۴۱ ریال، دلار استرالیا ۲۲,۵۸۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۴۴۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۳۸۹ ریال، دینار لیبی ۲۲,۳۴۱ ریال، رینگیت مالزی ۷,۴۶۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۶,۱۰۵ ریال و یک هزار روبل بلاروس۱,۵۳۰ ریال ارزش گذاری شد.

همچنین درهم امارات متحده عربی ۸,۳۱۲ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۶۰ ریال، ریال سعودی۸,۱۴۰ ریال و سامانی تاجیکستان ۳,۸۸۰ ریال قیمت گذاری شدند که نسبت به نرخ روز پنجشنبه ثابت ماندند.