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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۳۰

به صورت پایلوت؛

طرح تصفیه شیرابه‌های محل دفن پسماند شهری اجرا می شود

طرح تصفیه شیرابه‌های محل دفن پسماند شهری اجرا می شود

دبیر کمیته زیست پالایی آب و خاک ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای طرح پایلوت تصفیه شیرابه‌های محل دفن پسماند شهری در سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس ابراهیمی گفت: شيرابه‌های كنترل نشده و توليد شده از مواد زايد جامد در محل‌های دفن اثرات زيادی روی محيط زيست و سلامت انسان ها دارد به همین دلیل امسال طرح پایلوت تصفیه شیرابه های محل دفن پسماند شهری را اجرایی خواهیم کرد.

وی افزود: توسعه اقتصادی و افزايش سريع مواد مصرفی باعث ازدياد پسماند می‌شود كه توليد اين مواد در سالهای اخير بحران‌های زيست محيطی عظيمی را در جوامع بشری به وجود آورده و امروزه به عنوان يكي از چالش‌های عمده شهرهای بزرگ محسوب می‌شود.

به گفته ابراهیمی، مديريت نامناسب پسماندها باعث آلودگی های زيست محيطی مانند بوی ناخوشايند، منظره نامناسب، رشد و تكثير حشرات و انتقال انواع بيماريها می‌شود.

وی تصریح کرد: عمده ترين مشكل در این حوزه مكان دفن پسماند شهری، شيرابه توليد شده بر اثر تجزيه فیزیکی، شيميايی و بيولوژيكی مواد آلی يا از منابع خارجی مثل زهكش آبهای سطحی، آب باران، آبهای زيرزمينی كه واردپسماند می شوند، به شمار می رود.

دبیر کمیته زیست پالایی آب و خاک ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع حمایت از طرح پایلوت تصفیه بهینه شیرابه های محل دفن پسماند شهری یکی دیگر از اولویت های سال جاری ستاد توسعه زیست فناوری است.

کد مطلب 3688788

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