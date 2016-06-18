به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس ابراهیمی گفت: شيرابه‌های كنترل نشده و توليد شده از مواد زايد جامد در محل‌های دفن اثرات زيادی روی محيط زيست و سلامت انسان ها دارد به همین دلیل امسال طرح پایلوت تصفیه شیرابه های محل دفن پسماند شهری را اجرایی خواهیم کرد.

وی افزود: توسعه اقتصادی و افزايش سريع مواد مصرفی باعث ازدياد پسماند می‌شود كه توليد اين مواد در سالهای اخير بحران‌های زيست محيطی عظيمی را در جوامع بشری به وجود آورده و امروزه به عنوان يكي از چالش‌های عمده شهرهای بزرگ محسوب می‌شود.

به گفته ابراهیمی، مديريت نامناسب پسماندها باعث آلودگی های زيست محيطی مانند بوی ناخوشايند، منظره نامناسب، رشد و تكثير حشرات و انتقال انواع بيماريها می‌شود.

وی تصریح کرد: عمده ترين مشكل در این حوزه مكان دفن پسماند شهری، شيرابه توليد شده بر اثر تجزيه فیزیکی، شيميايی و بيولوژيكی مواد آلی يا از منابع خارجی مثل زهكش آبهای سطحی، آب باران، آبهای زيرزمينی كه واردپسماند می شوند، به شمار می رود.

دبیر کمیته زیست پالایی آب و خاک ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع حمایت از طرح پایلوت تصفیه بهینه شیرابه های محل دفن پسماند شهری یکی دیگر از اولویت های سال جاری ستاد توسعه زیست فناوری است.