همکاری انجمن سينمای جوان در برپايی بخش مردمی جشنواره فیلم «سلامت»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم «سلامت» و فريد فرخنده كيش مديرعامل انجمن سينمای جوان برگزار شد. در اين نشست طرفین درباره نقش فيلمسازان جوان در فرهنگسازی جامعه در حوزه سلامت و نقش فيلم كوتاه و اثر آن بر گسترش و توسعه سلامت و خود مراقبتی جامعه به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.

انجمن سينمای جوان تاکید کرد که از بخش های مردمی و فيلم كوتاه جشنواره فيلم «سلامت» حمایت خواهد کرد.

برگزاری كارگاه های فيلمسازی با موضوع سلامت، توليد مشترک فيلم كوتاه در حوزه سلامت و حضور آثار تولیدی دفاتر انجمن سينمای جوان با محوريت سلامت در اين رويداد از ديگر موارد عنوان شده در اين نشست بود.

در بخش مردمی، فیلم هایی تا سقف ۳ دقیقه به رقابت خواهند پرداخت که یک دستگاه خودرو به اثر برتر و ۱۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی جوايز اين بخش هستند.

نخستين جشنواره فيلم «سلامت» از ۳۰ مرداد تا اول شهريور سال ۹۵ به دبيری ابراهيم داروغه زاده برگزار خواهد شد.