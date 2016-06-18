  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۳

همکاری انجمن سينمای جوان در برپايی بخش مردمی جشنواره فیلم «سلامت»

همکاری انجمن سينمای جوان در برپايی بخش مردمی جشنواره فیلم «سلامت»

انجمن سينمای جوان در برگزاری بخش مردمی و بخش فیلم کوتاه نخستين جشنواره فيلم «سلامت» با اين جشنواره همكاری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم «سلامت» و فريد فرخنده كيش مديرعامل انجمن سينمای جوان برگزار شد. در اين نشست طرفین درباره نقش فيلمسازان جوان در فرهنگسازی جامعه در حوزه سلامت و نقش فيلم كوتاه و اثر آن بر گسترش و توسعه سلامت و خود مراقبتی جامعه به تبادل نظر و گفتگو پرداختند.

انجمن سينمای جوان تاکید کرد که از بخش های مردمی و فيلم كوتاه جشنواره فيلم «سلامت» حمایت خواهد کرد.

برگزاری كارگاه های فيلمسازی با موضوع سلامت، توليد مشترک فيلم كوتاه در حوزه سلامت و حضور آثار تولیدی دفاتر انجمن سينمای جوان با محوريت سلامت در اين رويداد از ديگر موارد عنوان شده در اين نشست بود.

در بخش مردمی، فیلم هایی تا سقف ۳ دقیقه به رقابت خواهند پرداخت که یک دستگاه خودرو به اثر برتر و  ۱۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی جوايز اين بخش هستند.

نخستين جشنواره فيلم «سلامت» از ۳۰ مرداد تا اول شهريور سال ۹۵ به دبيری ابراهيم داروغه زاده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3688814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها