به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جان بویگا بازیگر مجموعه ‌«جنگ ستارگان» به عیادت کودکان بیمار در بیمارستان دملزا در جنوب شرقی لندن رفت.

این بازیگر ۲۴ ساله تمام بعدازظهر خود را کنار بچه‌های بیمار، والدین آنها و کادر بیمارستان گذراند.

وی گفت: من خیلی درباره کار بزرگ بیمارستان دملزا شنیده بودم و دیگر نمی‌توانستم منتظر بمانم و می‌خواستم کاری کنم تا رویاهای بیماران محقق شود.

این بازیگر افزود: از مواجهه بیماران و پرستارها واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم و دیدم این کار چقدر بزرگ است که بخواهی از دیگران مراقبت کنی تا سلامت خود را دوباره به دست بیاورند.

مادر یکی از بچه‌های بیمار گفت این اولین باری بود که فرزندش ستاره محبوبش را می‌دید و نمی‌تواند بگوید که چقدر همه چیز برایش فوق‌العاده بود.

مادر بچه‌ بیمار دیگری نیز گفت این بازیگر رفتار بسیار جالبی با بچه‌ها و خانواده‌ها داشت، برایشان جوک می‌گفت، با آنها بازی می‌کرد و از همه مهمتر این که آنها را کلی خنداند.

بویگا در ماه مارس نیز به بیمارستان کودکان لندن رفته بود.

این بازیگر که نقش فین را در «نیرو برمی‌خیزد» در قسمت هفتم بازی کرده بود، در قسمت هشتم این مجموعه سینمایی نیز حضور دارد. وی که از بازیگران نوظهور است، چندی پیش گفته بود قسمت هشتم فوق‌العاده خواهد بود و با اینکه فضای فیلم بسیار تاریک‌تر است، اما ما خیلی درباره آن هیجان‌زده است.

بویگا که برای بازی در قسمت هفتم بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار دستمزد دریافت کرده، معتقد بود برای این فیلم آمادگی بدنی خیلی خاصی لازم نداشت، اما برای فیلم بعدی نیاز به آمادگی بدنی زیادی دارد و به همین دلیل باید کم کم به باشگاه بدن‌سازی برود.