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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۵

در آستانه کریسمس

جک اسپارو به عیادت کودکان بیمار رفت

جک اسپارو به عیادت کودکان بیمار رفت

جانی دپ با لباس جک اسپارو سردسته دزدان دریایی کاراییب، برای عیادت کودکان بیمار راهی بیمارستان شد و همه را شگفت زده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، در حالی که جانی دپ پیشتر هم به این بیمارستان در لندن رفته و از بیماران عیادت کرده است، باید گفت وقتی او در لباس جک اسپارو قهرمان کمپانی دیزنی در فیلم «دزدان دریایی کاراییب» ظاهر می‌شود، دیگر نمی‌توان جانی دپ را شناخت و تنها جک اسپارو است که حضور خود را نشان می‌دهد.

جانی دپ سال ۲۰۰۷ دخترش را به دلیل مشکلات کلیوی در بیمارستان گریت اورماند لندن بستری کرد و بعد سال ۲۰۱۵ با لباس کاپیتان اسپارو برای عیادت بیماران رفت و از این دیدار به عنوان یک چیز خاص یاد کرد.

بازتاب دیدار دیروز جانی دپ از این بیمارستان در توییتر بسیار مشهود بود و شمار زیادی از مردم درباره این کار او و تجربه دیدار کاپیتان اسپارو در بیمارستانی در لندن به نوشتن پیام پرداختند.

این عمل جانی دپ به خصوص در روزهایی که به کریسمس نزدیک است، بازتاب زیادی یافت و به نوعی می‌تواند اخبار اخیر مبنی بر مشکلات او با همسرش امبر هرد را که به طلاق انجامید، از یاد ببرد.

جانی دپ نقشی در فیلم جدید «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه‌های آنها» که اکنون در حال اکران در سینماها است، نیز داشته است.

کد مطلب 3847842

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