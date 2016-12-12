جک اسپارو به عیادت کودکان بیمار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، در حالی که جانی دپ پیشتر هم به این بیمارستان در لندن رفته و از بیماران عیادت کرده است، باید گفت وقتی او در لباس جک اسپارو قهرمان کمپانی دیزنی در فیلم «دزدان دریایی کاراییب» ظاهر میشود، دیگر نمیتوان جانی دپ را شناخت و تنها جک اسپارو است که حضور خود را نشان میدهد.
جانی دپ سال ۲۰۰۷ دخترش را به دلیل مشکلات کلیوی در بیمارستان گریت اورماند لندن بستری کرد و بعد سال ۲۰۱۵ با لباس کاپیتان اسپارو برای عیادت بیماران رفت و از این دیدار به عنوان یک چیز خاص یاد کرد.
بازتاب دیدار دیروز جانی دپ از این بیمارستان در توییتر بسیار مشهود بود و شمار زیادی از مردم درباره این کار او و تجربه دیدار کاپیتان اسپارو در بیمارستانی در لندن به نوشتن پیام پرداختند.
این عمل جانی دپ به خصوص در روزهایی که به کریسمس نزدیک است، بازتاب زیادی یافت و به نوعی میتواند اخبار اخیر مبنی بر مشکلات او با همسرش امبر هرد را که به طلاق انجامید، از یاد ببرد.
جانی دپ نقشی در فیلم جدید «جانوران شگفتانگیز و زیستگاههای آنها» که اکنون در حال اکران در سینماها است، نیز داشته است.
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