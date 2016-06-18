گرد و غبار در خوزستان ماندنی شد/ هیچ خبری از تعطیلی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، باز گرد و غبار، سر و صورتمان را پوشاند؛ دست‌ها بر روی دهان‌ها محکم فشرده می‌شود تا شاید راه نفوذ را بر ذرات این خاک سیاه سد کنند.

با امروز درست سه روز است که گرد و غبار به خوزستان سفر کرده و گویی قصد رفتن نیز ندارد. این مهمان ناخوانده که حق آب و گل بر گردن این استان دارد این بار حتی با وجود پیش بینی های سازمان هواشناسی کنگر خورده و لنگر انداخته است.

در این روزها هر ثانیه حکم ساعت‌ها را داشته و در این آشفته بازار بی‌هدف چاره‌ای جز سکوت، درد مردم را دوا نمی‌کند.

کودکان، بیماران، زنان باردار و افراد سالخورده این منطقه در وضعیت و غلظت آلودگی که از آن بی‌خبرند برای انجام کارهای روزمره به هر طرف می‌روند و جای بسی تأسف است جواب ندادن تلفن و طفره رفتن برخی مسئولان از میزان شدت این آلودگی.

نمی دانیم چرا شهرهای استانمان از این همه پذیرایی و میزبانی خسته نمی‌شود. میزبانی هوایی ناپاک و پذیرایی از مهمانی ناخوانده؛ به راستی که خوزستان مهمان‌نوازترین استان است...

آلودگی اهواز ۴ برابر و آبادان ۹ برابر حد مجاز

رئیس اداره پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان اما با اشاره به تداوم پدیده گرد و غبار در منطقه اظهار می کند: در حال حاضر میزان غلظت ریزگردها در شهر آبادان به ۹ برابر حد مجاز رسیده است

سیروس کریمی تصریح می کند: در ساعت ۹ صبح امروز شنبه میزان غلظت آلاینده‌های ناشی از ریزگردها در شهر اهواز ۶۵۲ میکروگرم بر مترمکعب و چهار برابر حد مجاز بوده است.

وی با بیان این که میزان استاندارد غلظت آلاینده‌ها در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است، می افزاید: میزان غلظت آلاینده‌های ناشی از ریزگردها ساعت ۹ صبح امروز در شهر آبادان نیز ۱۳۰۸ میکروگرم بر مترمکعب و ۹ برابر حد مجاز و در امیدیه یک هزار و ۴۸ میکروگرم بر مترمکعب و ۷ برابر حد مجاز اندازه‌ گیری شده است.

کریمی ادامه می دهد: همچنین امروز میزان غلظت ریزگردها در هوای شهر سوسنگرد ۶۷۲، شوشتر ۶۷۲، شادگان ۸۸۲ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌ گیری شده است.

رئیس اداره پایش اداره ‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان عنوان می کند: روز گذشته (جمعه) بیشترین میزان آلودگی هوای ناشی از پدیده گرد و غبار در شهر آبادان با ۱۵ برابر حد مجاز بوده است.

پیشگیری از عوارض زیانبار این پدیده

در این میان اما، رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان ضمن هشدار در خصوص اثرات سوء گرد و غبار بر سلامت افراد به ویژه گروه های آسیب پذیر؛ اقدامات لازم در پیشگیری از بروز حوادث و عوارض زیانبار این پدیده بر سلامتی را تشریح می کند.



شکرالله سلمان زاده، نوزادان، کودکان، نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و تنفسی را از گروه های پر خطر و آسیب پذیر در مواجهه با این پدیده برشمرد و افزود: با توجه به بروز پدیده گرد و غبار توصیه می شود در هنگام بروز پدیده گرد و غبار در منزل مانده و درها و پنجره ها را بسته نگه داشته و از فعالیت غیر ضروری در خارج از منزل اجتناب نمایند و در صورت اجبار به فعالیت در هوای آزاد ضمن به حداقل رساندن زمان مواجهه با این پدیده، حتما از ماسک های مخصوص گرد و غبار که در داروخانه های موجود است استفاده کنند و در صورتی که به این نوع ماسک ها دسترسی ندارند یک قطعه دستمال مرطوب را جلوی دهان و بینی خود قرار دهند.



وی در ادامه به افرادی که دارای بیماری های قلبی، تنفسی و آسم یا دارای علائمی مانند تنگی نفس، سرفه، خس خس و درد قفسه سینه هستند، توصیه کرد: ضمن مصرف به موقع داروهای خود اقدامات احتیاطی و پیشگیری کننده را جدی گرفته و در صورت تداوم یا تشدید علائم به پزشک و یا نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند.



سلمان زاده، پرهیز از مصرف غذاهای چرب، استفاده زیاد از مایعات و لبنیات کم چرب و شستشوی مکرر بینی و دهان و همچنین پوشش مناسب مواد غذایی آماده مصرف را در جلوگیری از بروز عوارض ناشی از گرد و غبار موثر دانست.



معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به کاهش میزان دید در هنگام گرد وغبار از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند و چنانچه بنا به ضرورت در جاده بوده و در حال رانندگی هستند ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با دقت و با سرعت مناسب رانندگی کرده و در صورت لزوم تا برطرف شدن شرایط حاد، اتومبیل را در نقطه امن متوقف کنند.

آب هم آلوده شد

با همه این اوصاف جالب است که آب شرب مناطق مختلف استان نیز به وضعیت آلودگی و گل آلود تبدیل شده است، و پس از گرد و غبار هوا، این‌بار نوبت آب شرب شهرهای آبادان، خرمشهر، اهواز و ... است که آلوده شود.

به هر حال همچنان باید نشست و منتظر بود تا فرجی برای این معضل قدیمی و دیرینه حاصل شود. گویا برای مردم خطه جنوب گره خوردن خاک با سرنوشتشان به جزو لاینفک زندگی آنان تبدیل شده و مسئولان نیز به این باور رسیده‌اند که نباید و نمی‌شود راهکاری برای رفع این معضل مسموم اندیشید.

به امید روزی که صدای نفس‌های شهرم صاف و ریه‌های آن خالی از هر گونه خاک و آلودگی باشد.