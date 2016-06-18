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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۳

فرماندار تهران:

هنوز خبری از مفقودان نداریم/رفع ترافیک تا پایان هفته

هنوز خبری از مفقودان نداریم/رفع ترافیک تا پایان هفته

فرماندار تهران گفت: متاسفانه هنوز خبر جدیدی از مفقودان حادثه انفجار گاز در شهران نداریم.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: متاسفانه هنوز خبری از مفقودان حادثه نداریم و جستجو در این زمینه با جدیت ادامه دارد.

فرماندار تهران افزود: در حال حاضر گودال ایجاد شده در محل حادثه پر شده است و برخلاف برخی اظهارنظرها این به معنای پایان کار جستجوی مفقودان نیست؛ چون آن ها در محل تونل مترو مفقود شده‌اند و ما این بخش را پر نکرده‌ایم.

فرهادی اضافه کرد: در حال حاضر ما آب و لجن را از تونل خارج کرده‌ایم و جستجوها در این فضا ادامه دارد، اما هنوز از سرنوشت مفقودان اطلاعی نداریم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت محل حادثه گفت: در حال حاضر برق، گاز و آنتن دهی موبایل متصل شده، اما رفع مشکلات مربوط به تلفن ثابت چند روزی زمان می‌برد.

فرهادی اضافه کرد: با پرکردن چاله و اصلاح آسفالت، ترافیک روی جاده نیز تا آخر هفته باز خواهد شد.

کد مطلب 3689204
سیامک صدیقی

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