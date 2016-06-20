«گرث بیل» راز ضربات آزادش را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گل های «گرث بیل» مقابل اسلواکی و انگلیس باعث شد تا او را در تاریخ یورو، هم سطح «میشاییل پلاتینی» و «زین الدین زیدان» در فرانسه و «توماس هسلر» آلمانی بدانند. در صورتی که این بازیکن دوشنبه شب در «تولوز» مقابل تیم ملی روسیه موفق شود که سومین گلش را از روی ضربه آزاد به ثمر رساند، نه تنها این رکورد منحصراً برای او می شود بلکه ممکن است تیمش را به مرحله حذفی یورو ۲۰۱۶ نیز ببرد.

«بیل» می گوید که روی فرم ضربه زدن خودش تمرکز می کند و از هم تیمی اش در رئال مادرید هیچ کمکی نمی گیرد.

«بیل» گفت: من خیلی روی آن تمرین کردم. حتی هنوز بعد از تمرین، ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی ضربه زدن کار می کنم و کاری را انجام می دهم که معمولاً در رئال و حتی زمانیکه در تاتنهام بودم، انجام می دادم. هیچ چیز عوض نشده است، من عین همیشه رفتار می کنم.

زمانی که از او در مورد اینکه آیا از «رونالدو» کمکی گرفته است، سوال شد، وی پاسخ داد: در واقع نه. من راه خودم را می روم. فرم ضربه زدن خودم را دوست دارم. مشخصاً ما در تمرینات با هم تمرین می کنیم ولی هر کدام در یک طرف از زمین. بستگی به این دارد که در کجای زمین بازی کنم و در چه تیمی. من بسته به جای توپ و فاصله اش تا دروازه به آن ضربه می زنم. شما همیشه روبروی آنها (دیوار دفاعی) ایستاده اید و به این می اندیشید که «فقط به درون دروازه برو»، اما همیشه وضعیت اینچنین نیست. درنتیجه شیرین است که مزد این سختکوشی را بچشی و ببینی که تا به اینجا دوتای از ضرباتت به درون دروازه راه یافته است.

دو گل «گرث بیل» در یورو ۲۰۱۶ (که دومی با اشتباه «جو هارت» دروازه بان تیم ملی انگلیس به ثمر رسید) بیش از اینکه کات دار و چرخشی باشند، قدرتی و سرازیر شونده بودند.

ملی پوش ولزی گفت که این یک تکنیک دقیق است و بعد از اینکه او ضربات آزاد سنتی را کسل کننده دیده، روی آن کار کرده است.

وی ادامه داد: من پیش از این ضرباتم را چرخشی می زدم ولی شروع به انجام تکنیکی متفاوت کردم چون این روش را هیجان انگیزتر دیدم. من ضربات چرخشی را کمی کسل‌کننده احساس کردم، قصد دروغ گفتن ندارم. این فرم از ضربه آزاد هیجان انگیز تر است. توپ می تواند پس از عبور از دیوار دفاعی ۵۰ یارد طی کند اما زمانی بهتر به نظر می رسد که وارد دروازه شود.

او همچنین افزود: قطعاً این توپ بهتر از توپ های لالیگا یا لیگ برتر است و زمانیکه به درستی به آن ضربه می زنی مسافت زیادی طی می کند. در نتیجه مهار آن کمی برای دروازه بانان سخت می شود ولی برای ما خوب است.

«جو هارت» برای اشتباه در دریافت ضربه آزاد ۳۵ یاردی «بیل» مورد انتقاد قرار گرفته بود. برخی از کارشناسان معتقدند که «هارت» از ضربه خوب «بیل» در بازی قبل ترسیده بود، و مرد ولزی پذیرفت که برای باز کردن دروازه گلر انگلیس تمرین کرده بود.

«بیل» گفت: در بازی اول گلم را از روی ضربه آزاد به ثمر رساندم، می دانستم دروازه بان سر دوراهی بود که چگونه ضربه را می زنم و به همین دلیل بود که آن روش را انتخاب کردم. ولی طبق تحقیقات ما، می دانستم که اگر ضربه آزادی در بازی دوم نصیبم شود، «جو» سر دور راهی نخواهد ماند.

مهاجم رئال ادامه داد: او نتوانست توپ را بگیرد به خاطر اینکه اگر ضربه از کنارش به درون دروازه برود آنها واقع او را سرزنش می کنند. در نتیجه من مدام به این فکر می کردم که توپ را از بالای دیوار دفاعی به سمت دروازه بزنم٬ چون می دانستم که او قمار نمی کند.